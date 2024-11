Un economista et dóna les claus per a la jubilació: 'Hauries...'

per Antoni Mateu-Arrom

La planificació financera per a la jubilació és una preocupació creixent, sobretot pels desafiaments que enfronta el sistema públic de pensions. L'augment de l'esperança de vida i una disminució de naixements fa que "la guardiola" es desequilibri a l'estat espanyol.

El professor d'Economia a la Universitat Pública de Navarra (UPNA) i a la Universitat de Navarra (UNAV) i membre d'Institució Futur, Álvaro Bañón, ha donat consells a l'assumpte.

Les claus de l'estalvi per jubilar-se

Banyó explica que l'estalvi és essencial per mantenir el nivell de vida desitjat durant la jubilació. "Cal ser molt sincer amb un mateix", comença. Explica, també, algunes preguntes importants: quines despeses tindré i quins ingressos tindré?

Segons això, explica, cal decidir si "completar la pensió i quant es necessitarà". "Aquí veuré quant he d'estalviar i en què". Per tant, emfatitza la importància d'una preparació anticipada i conscient per assegurar una jubilació tranquil·la i financerament estable.

| XCatalunya

Alternatives a les pensions públiques

L'expert també ha fet conèixer el context de les pensions. I és que hi ha vida més enllà del sistema públic espanyol, per poder tenir ingressos a la jubilació.

Una de les opcions que ha posat a sobre taula són els plans privats. En aquestes eines, gestionades per entitats financeres, es poden fer aportacions periòdiques. Aquests plans solen oferir diferents opcions i permeten triar entre diferents nivells de risc i rendibilitat segons l'objectiu que es vol assolir.

Estalvis, inversions i assegurances

Comptes d'estalvi, dipòsits a termini fix o assegurances de vida amb component d'estalvi també són alternatives. De la mateixa manera, també posa damunt la taula les inversions en actius com a fons, accions o béns arrels. Tot i que també destaca que és important ser cautelosos i tenir coneixements en la matèria, si es volen evitar riscos.

| Roman R., XCatalunya

També ha parlat del Pla de Previsió Assegurat (PPA). "Són assegurances de vida, tenen la seguretat de l'assegurança de vida". "És com un pla de pensions, però tenen un tipus dʻinterès garantit". En aquest cas, l'expert recomana l'opció quan la jubilació sigui més aviat que tard.

"Fer-ho com més aviat millor"

Tot i que les alternatives a les pensions públiques poden ser una ajuda, el consell primordial de l'economista és breu, clar i concís: “cal fer-ho com més aviat millor”. Però, per què?

Ha explicat que "com més aviat es comenci a estalviar, més gran serà l'impacte de l'interès compost". Afegeix que aquest és "una eina poderosa que permet que els estalvis creixin amb el temps". "Que no ens agafi desprevingut. Hem de treballar sobre les coses que podem preveure”, declara.