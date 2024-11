Ni amb pinya ni amb pepperoni: La nova pizza que genera comentaris de tota mena

La pizza, un dels plats més populars i versàtils del món, continua reinventant-se. I aquesta vegada ho ha fet d'una manera que no ha deixat indiferent ningú. No porta ni pinya, ni pepperoni. Sinó que ara, l'han guarnida amb un ingredient inesperat.

Ara un establiment conegut com a "Pizzerías Carlos", ha llançat la seva nova especialitat. Però, per què ha causat enrenou en xarxes? De què es tracta el nou ingredient? En realitat han innovat tant? T'expliquem els detalls a continuació!

| Canva Pro

La pizza més boja de les xarxes

En què consisteix aquest invent? Es tracta de la "Pizza Torrezna". Sí, com el seu nom indica, porta torresnes com a ingredient principal, un element molt associat a la gastronomia castissa i no precisament comú a la cuina italiana.

La presentació d'aquesta proposta curiosa no ha passat desapercebuda en xarxes socials. El compte "No us agrada res" a X va publicar una imatge de la pizza acompanyada del comentari: "I què, la 'Pizza de Torreznos'?!!".

Les reaccions en xarxes

La publicació ha propiciat respostes que oscil·len entre la incredulitat, l'entusiasme i les bromes. Mentre que alguns usuaris lloen la creativitat d'incorporar un clàssic espanyol a un plat tan internacional, altres consideren que aquesta combinació és una aberració culinària.

"Segur que és cruixent". "Li falta pinya". "Ens estem torrenant per sobre de les nostres possibilitats". Aquestes són algunes de les respostes que diferents usuaris han compartit a X, després de veure aquesta recepta que és, si més no, curiosa. Però què hi ha de la promoció? Com es ven aquesta pizza a les xarxes?

Així es promociona la pizza de torrades

La imatge promocional de la pizza mostra una base aparentment clàssica, coberta amb formatge, salsa de tomàquet i, com a gran estrella, els cruixents trossos de torrezno. A més, es veu amb alguns tocs d'espècies i possiblement un rajolí d'oli, donant lloc a una combinació visualment desitjable però certament poc convencional.

El món de les pizzes no és aliè a les modes gastronòmiques. Durant dècades, hem vist com xefs i restaurants han intentat innovar afegint ingredients atípics per a aquest plat. Des de la famosa pinya --que segueix generant debats-- fins a propostes més arriscades com el sushi, la xocolata o fins i tot insectes comestibles.

Un màrqueting curiós

Aquestes combinacions busquen, en molts casos, captar l'atenció del públic, atraure un mercat jove i dinàmic, o simplement experimentar amb sabors.

| Canva Pro

En el cas de la "Pizza Torrezna", l'aposta per un ingredient tan profundament arrelat a la tradició espanyola sembla ser una estratègia per combinar el millor de dos mons. El sabor cruixent i intens de la torrassa amb la base clàssica i reconfortant d'una pizza. Però, com sol passar amb aquesta mena d'iniciatives, no tots els paladars estan disposats a acceptar la fusió.

Sigui com sigui, "Pizzerías Carlos" ha aconseguit el seu objectiu: generar conversa i posar la seva marca a la boca de tots. Ja sigui que l'estimis o l'odiïs, la "Pizza Torrezna" és l'últim exemple de com les tendències en gastronomia continuen trencant motlles i explorant nous territoris. Serà aquesta creació un èxit rotund o una moda passatgera? Només el temps i els comensals ho diran.