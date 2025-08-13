Està arrasant per només 2 euros: acaba d'arribar a Mercadona el més buscat a l'estiu

Els clients de Mercadona comencen la setmana amb una sorpresa que arriba directament als passadissos de congelats. La cadena de supermercats valenciana ha decidit ampliar la seva oferta amb un producte pensat per donar un toc fresc i dolç a l'estiu. I el millor és que el seu preu està a l'abast de qualsevol butxaca.
En plena temporada de calor, les propostes lleugeres i amb gust natural es converteixen en les més buscades. Aquest llançament promet conquerir tant els qui gaudeixen d'un batut a la tarda com aquells que busquen un ingredient pràctic per a les seves receptes.
El duo de fruites que s'ha convertit en la novetat estrella
L'última incorporació als lineals és el duo de fruites maduixa i plàtan de la marca Hacendado. Es presenta en un envàs de 450 grams i té un preu de 2,75 euros. La combinació d'aquestes dues fruites el converteix en un bàsic per a l'estiu, tant pel seu gust com per la seva versatilitat a la cuina.
El seu format congelat permet tenir sempre a mà la barreja, a punt per utilitzar en qualsevol moment. Com que no cal pelar ni tallar, estalvia temps i facilita la preparació de receptes. Una cosa que molts clients valoren especialment als mesos de més activitat.
Ideal per a begudes, toppings i rebosteria
Aquest duo de fruites maduixa i plàtan de Mercadona és perfecte per elaborar batuts, smoothies i sucs naturals. També funciona com a topping per a iogurts, gelats o cereals, aportant un toc de color i gust. En rebosteria, es pot utilitzar en pastissos, bescuits o muffins, aconseguint un resultat sucós i aromàtic.
Els consumidors més creatius poden aprofitar-lo fins i tot per preparar polos casolans o salses dolces que acompanyin les postres fredes. En estar congelat, manté totes les propietats de la fruita i conserva la seva frescor fins al moment d'ús.
Un producte que reforça l'aposta de Mercadona
Amb aquesta novetat, Mercadona amplia el seu catàleg de fruites congelades, una secció que ha anat guanyant protagonisme els darrers anys. Els clients cada cop busquen més alternatives que combinin qualitat, comoditat i bon preu, i aquest llançament compleix amb aquests tres requisits.
A més, aquest producte respon a la demanda de productes saludables i sense complicacions, una cosa que encaixa amb les tendències de consum actuals. La marca Hacendado, habitual en aquests desenvolupaments, continua sent una de les més reconegudes pels clients del supermercat a Espanya.
Tot apunta que aquest nou producte serà un dels favorits de la temporada. El seu preu competitiu, la seva facilitat d'ús i la popularitat de la combinació maduixa-plàtan són factors que juguen a favor seu. A les xarxes socials, ja comencen a aparèixer comentaris de qui l'ha provat i en destaquen el gust intens i la seva textura suau.
En un estiu on les opcions fresques guanyen terreny, aquesta novetat de Mercadona arriba en el moment just. Tant per improvisar un berenar com per afegir un toc especial a una recepta, el duo de fruites maduixa i plàtan sembla tenir tots els ingredients per triomfar.