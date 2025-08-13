Está arrasando por solo 2 euros: acaba de llegar a Mercadona lo más buscado en verano

Los clientes de Mercadona empiezan la semana con una sorpresa que llega directa a los pasillos de congelados. La cadena de supermercados valenciana ha decidido ampliar su oferta con un producto pensado para dar un toque fresco y dulce al verano. Y lo mejor es que su precio está al alcance de cualquier bolsillo.

En plena temporada de calor, las propuestas ligeras y con sabor natural se convierten en las más buscadas. Este lanzamiento promete conquistar tanto a los que disfrutan de un batido por la tarde como a quienes buscan un ingrediente práctico para sus recetas.

| Mercadona

El dúo frutas que se ha convertido en novedad estrella

La última incorporación a los lineales es el dúo frutas fresa y plátano de la marca Hacendado. Se presenta en un envase de 450 gramos y tiene un precio de 2,75 euros. La combinación de estas dos frutas lo convierte en un básico para el verano, tanto por su sabor como por su versatilidad en la cocina.

Su formato congelado permite tener siempre a mano la mezcla, lista para utilizar en cualquier momento. Al no necesitar pelado ni troceado, ahorra tiempo y facilita la preparación de recetas. Algo que muchos clientes valoran especialmente en los meses de más actividad.

Ideal para bebidas, toppings y repostería

Este dúo frutas fresa y plátano de Mercadona es perfecto para elaborar batidos, smoothies y zumos naturales. También funciona como topping para yogures, helados o cereales, aportando un toque de color y sabor. En repostería, se puede utilizar en tartas, bizcochos o muffins, logrando un resultado jugoso y aromático.

| Mercadona

Los consumidores más creativos pueden aprovecharlo incluso para preparar polos caseros o salsas dulces que acompañen postres fríos. Al estar congelado, mantiene todas las propiedades de la fruta y conserva su frescura hasta el momento de su uso.

Un producto que refuerza la apuesta de Mercadona

Con esta novedad, Mercadona amplía su catálogo de frutas congeladas, una sección que ha ido ganando protagonismo en los últimos años. Los clientes cada vez buscan más alternativas que combinen calidad, comodidad y buen precio, y este lanzamiento cumple con esos tres requisitos.

Además, el producto responde a la demanda de productos saludables y sin complicaciones, algo que encaja con las tendencias de consumo actuales. La marca Hacendado, habitual en estos desarrollos, continúa siendo una de las más reconocidas por los clientes del supermercado en España.

| Mercadona, PixaBay

Todo apunta a que este nuevo producto será uno de los favoritos de la temporada. Su precio competitivo, su facilidad de uso y la popularidad de la combinación fresa-plátano son factores que juegan a su favor. En redes sociales, ya empiezan a aparecer comentarios de quienes lo han probado y destacan su sabor intenso y su textura suave.

En un verano donde las opciones frescas ganan terreno, esta novedad de Mercadona llega en el momento justo. Tanto para una merienda como para un toque especial a una receta, el dúo frutas fresa y plátano parece tener todos los ingredientes para triunfar.