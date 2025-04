Així va quedar arrasat un Mercadona durant l'apagada

Només unes hores després que l'històric apagada deixés sense electricitat a milions de persones a Espanya i Portugal, la por i la incertesa van portar els ciutadans a buidar literalment les prestatgeries de supermercats. Escenes similars a les vistes en temps de la COVID-19 es van repetir en les últimes hores, reflectint un comportament que sembla activar-se automàticament davant emergències o amenaces de gran magnitud.

Supermercats completament buits

Les imatges més impactants arriben des d'un supermercat Mercadona, on diverses gravacions mostren clarament els efectes del pànic generalitzat. L'establiment apareix pràcticament desproveït, amb prestatgeries completament buides després d'haver estat arrasades per clients temorosos que l'apagada es prolongués i es quedessin sense provisions bàsiques.

Aquest tipus de comportament, encara que irracional en aparença, es repeteix en cada crisi de magnitud considerable. Durant les primeres setmanes de confinament per la pandèmia de COVID-19 el 2020, supermercats arreu del món, inclòs Espanya, van viure situacions similars, generant problemes addicionals en la cadena de subministrament.

| Mercadona

Paper higiènic i altres productes estrella

Tal com va ocórrer en episodis anteriors, alguns productes bàsics van ser especialment demandats durant aquest episodi de compres compulsives. Paper higiènic, oli, llet, ous, pa i aigua embotellada van ser els primers a desaparèixer dels prestatges, deixant enrere un paisatge desolat. Això posa novament en evidència com certs productes adquireixen ràpidament un caràcter simbòlic en situacions de crisi, impulsant compres motivades més per l'ansietat que per la necessitat real.

Els empleats del supermercat van intentar reposar alguns articles mentre van poder, però la velocitat amb què es buidaven les prestatgeries va fer impossible mantenir el ritme. El resultat va ser un supermercat pràcticament inutilitzable, amb passadissos desolats i productes de menor demanda encara disponibles, evidenciant clarament les prioritats i preocupacions bàsiques de la població. Menys mal que, en moltes parts, la situació ja va començar a normalitzar-se a primera hora de la tarda.

Reflex de l'ansietat col·lectiva

Aquest tipus de reacció col·lectiva planteja qüestions importants sobre com gestionar emergències a gran escala. Les autoritats i empreses estan cridades a reflexionar sobre com transmetre tranquil·litat i claredat informativa, evitant el pànic generalitzat que condueix a aquestes escenes.

La viralització dels vídeos de Mercadona arrasat també convida a una reflexió sobre el comportament social en temps d'incertesa. Per què davant amenaces com apagades, pandèmies o catàstrofes naturals, determinats productes, especialment el paper higiènic, es converteixen en símbols de seguretat?

Encara que l'electricitat està sent progressivament restablerta, les imatges que deixen episodis com aquest romanen com a recordatoris de la fragilitat social davant la incertesa. Aprendre d'aquestes situacions significa no només millorar la infraestructura crítica del país, sinó també preparar millor la població davant crisis futures.