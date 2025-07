L'APP del Banco Santander té una millora que molts clients demanaven

En ple context de recuperació econòmica, s'observa una consolidació de les finances digitals entre els consumidors. L'ús de metodologies basades en geolocalització per controlar la despesa no respon únicament a una demanda creixent de transparència econòmica. També reflecteix l'evolució de la banca mòbil cap a eines intel·ligents.

Segons dades recents, l'accés a apps bancàries s'ha multiplicat i el seu temps d'ús ha augmentat més del 20 % en comparació amb èpoques recents. En aquest entorn, les apps bancàries ja no només permeten operar, sinó que també assessoren.

Una anècdota recurrent entre usuaris consisteix a oblidar on es va fer una compra amb targeta. Aquella petita frustració és ara una oportunitat per innovar. I va ser just el punt de partida perquè Banco Santander introduís una solució molt visual.

| Vkstudio, XCatalunya, Banco Santander

Mapa de compres: geolocalització com a palanca per recordar i estalviar

L'app de Banco Santander incorpora des de fa poc el “mapa de compres”, que permet a l'usuari visualitzar les seves transaccions en un mapa interactiu. No es limita a llistar la despesa: situa cada càrrec al seu lloc exacte. Aquest enfocament permet tant refrescar la memòria —recordar per què es va fer cada despesa— com localitzar patrons de consum per zona.

Molts usuaris han quedat “de pedra” en descobrir la precisió d'aquesta eina, que connecta transacció amb ubicació. A més, la mateixa web del banc explica que la geolocalització de moviments serveix fins i tot per detectar càrrecs no reconeguts, millorant la seguretat del client.

Beneficis immediats: memòria, hàbits, prevenció de fraus

En primer lloc, resol oblits trivials: “on vaig pagar aquell llibre?” deixa de ser un problema. En segon lloc, en mostrar la distribució espacial de la despesa, ajuda a identificar hàbits recurrents per zones (gasolina, restauració, botigues). Això permet als usuaris ajustar pressupostos o afrontar restriccions pressupostàries de manera més intel·ligent.

| Viktor Gladkov, XCatalunya, Banco Santander

Finalment, l'eina es converteix en un mecanisme de control. Si una compra no coincideix amb el lloc habitual, l'usuari pot detectar un càrrec sospitós a l'instant, reforçant la detecció primerenca de fraus.

Innovació constant: Santander al capdavant de la banca digital espanyola

Aquest llançament referma l'estratègia de Santander d'incorporar capacitats digitals enfocades en l'usuari. El 2020, ja va introduir funcionalitats com l'agenda financera predictiva, el cercador global i la geolocalització de pagaments. L'ús d'intel·ligència artificial per suggerir hàbits financers personalitzats i analitzar els moviments s'aprofundeix en feedback de més de 387 000 suggeriments de clients Santander.

Les estadístiques mostren que l'app no només millora en funcions, sinó que captiva els usuaris: el nombre d'accessos setmanals va pujar un 22 % i el temps per sessió va augmentar un 27 %. Això demostra que la geolocalització i els mapes de despeses no només són útils: fidelitzen el client.

Reptes i recomanacions: cap a la privacitat i la integració bancària

No obstant això, sorgeixen reptes importants. En primer lloc, la gestió de dades de localització implica responsabilitats en matèria de privacitat i protecció. Santander garanteix l'encriptació i l'ús segur d'aquestes dades, però els usuaris han d'estar-ne conscients i activar la geolocalització amb criteri.

D'altra banda, seria convenient que l'eina s'integrés amb alertes en temps real i filtres personalitzats per categories de despesa. També podria evolucionar cap a la capacitat de fraccionar pagaments directament des del mapa o proporcionar recomanacions immediates basades en la localització de l'usuari.

En fusionar visualització, anàlisi i seguretat, demostra com la banca mòbil avança cap a un model proactiu i proper a l'usuari.