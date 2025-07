Alerta si et passa això al BBVA: despesa molt elevada

El juliol de 2025, l'economia espanyola continua mostrant signes de recuperació, tot i que amb brots d'incertesa derivats del repunt de la inflació i la pujada moderada dels tipus d'interès.

En aquest escenari, les llars estan cada cop més atentes al control de les seves finances quotidianes. Tanmateix, un descuit com un rebut inesperat pot alterar l'equilibri, generant conseqüències que van més enllà del simple disgust. Genera comissions, interessos i fins i tot problemes de solvència poden aparèixer sense ser evidents de manera immediata.

El descobert tàcit: un recurs per alleujar o una trampa disfressada?

Les entitats financeres com BBVA ofereixen una solució immediata si un pagament supera el saldo disponible: l'anomenat "descobert tàcit". En lloc de rebutjar l'operació, el banc avança els diners necessaris, tot i que el client no ho hagi sol·licitat expressament. En teoria, és un servei útil per evitar impagaments urgents. Tanmateix, la contrapartida són els costos associats, que poden arribar a ser elevadíssims.

El descobert tàcit comporta dos tipus de càrrecs. Els interessos deutors diaris aplicats sobre el saldo negatiu, segons el TIN pactat (al BBVA és del 7,25 % al Compte Nòmina Sense Comissions).

D'altra banda, les comissions per descobert tàcit. Un 4,5 % sobre el major balanç negatiu, amb un mínim de 15 € i per reclamació 30 € fixos. Aquests costos no són simbòlics. Un estalvi involuntari pot costar al client almenys 15 € només per la comissió, més desenes d'euros si el saldo negatiu es perllonga o s'incrementa.

Què activa BBVA davant d'un descobert?

A diferència del que molts creuen, BBVA no actua de manera passiva. La seva aplicació mòbil està dissenyada per alertar el client davant d'un possible negatiu. Envia notificacions push, permet configurar límits personalitzats i avisa en temps real quan el saldo entra en números vermells. El missatge a l'app sol ser: “El teu compte està en negatiu, paga com més aviat millor o s'aplicaran càrrecs addicionals”



Aquest protocol proactiu busca prevenir, però també pot funcionar com a estratègia d'encariment: el client rep avís, però el remei depèn de la seva actuació immediata.

Les conseqüències d'allargar el saldo negatiu

Mantenir un compte en xifres vermelles pot derivar en conseqüències inaccessibles d'entrada, com entrar al llistat de morosos. Si el descobert persisteix més de 90 dies, els bancs poden incloure l'usuari en registres d'impagament, la qual cosa complica obtenir préstecs o hipoteques.

Tancament de compte des de març de 2025. BBVA ha començat a clausurar comptes sense moviment i saldo zero després de tres mesos d'inactivitat. Si l'usuari no reacciona, podria perdre fins i tot l'accés al seu compte i veure's obligat a obrir-ne un de nou, amb tràmits addicionals.

Aquestes mesures subratllen la postura fèrria de l'entitat: un compte sense saldo i sense activitat suposa un risc o cost operatiu que el banc no vol assumir.

Gestió prudent i eines per evitar caure en descoberts

El missatge que llança BBVA és clar: el descobert tàcit no és un favor gratuït. El seu cost pot ser molt superior a l'esperat. Tanmateix, hi ha maneres d'evitar-los:

Mantenir un coixí de seguretat al compte. Activar a l'app serveis d'alerta de saldo baix i límits personalitzats. Regularitzar el saldo negatiu tan aviat com sigui possible, idealment en menys d'un dia. Planificar els pagaments domèstics i recórrer a l'avançament de nòmina només si és estrictament necessari.

Aquests hàbits poden suposar una diferència econòmica notable al llarg de l'any, en eliminar comissions i reduir interessos. BBVA, com altres bancs, ofereix el descobert tàcit com un respir momentani. No obstant això, els costos no són anecdòtics: 15 € de comissió mínima, interès diari i risc d'aparèixer en fitxers de morositat són riscos reals.