Anunci urgent de Bonpreu després de l'incendi a Vilanova i la Geltrú

El greu incendi ocorregut aquesta matinada en una nau industrial dedicada a productes químics ha provocat conseqüències immediates i severes en diverses localitats catalanes. L'emergència no només ha paralitzat la mobilitat i transport de la zona, sinó que també ha afectat importants comerços que ara es veuen obligats a tancar les seves portes temporalment.

Tancament temporal per motius de seguretat

La reconeguda cadena de supermercats Bonpreu i Esclat ha llançat un avís urgent comunicant el tancament immediat dels seus establiments ubicats a Cunit, Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes. Aquesta decisió respon directament a l'avís de confinament emès per les autoritats després de l'incendi registrat en una empresa química de Vilanova i la Geltrú, especialitzada en productes per a piscines, on s'emmagatzemaven 70 tones de clor.

La mesura, segons Bonpreu, es pren per seguretat per protegir tant clients com empleats davant la possible exposició al fum tòxic generat pel sinistre. A més del tancament dels supermercats, la companyia ha anunciat també la suspensió temporal del servei de recollida de compres (punts de recollida) i el lliurament a domicili en aquestes àrees afectades.

| @bomberscat

Informació actualitzada i atenció al client

Des de la cadena de supermercats s'ha volgut destacar la importància d'aquesta acció preventiva, subratllant que la seguretat de totes les persones implicades és la seva màxima prioritat en situacions crítiques com l'actual. Bonpreu es compromet a mantenir els seus clients i treballadors informats sobre qualsevol canvi relacionat amb aquesta situació excepcional, indicant que es comunicarà de manera immediata qualsevol variació en les restriccions vigents.

Així mateix, la cadena ha insistit a demanar paciència i comprensió davant una situació imprevista i greu com l'actual, que ha alterat dràsticament la rutina de milers de residents de les localitats afectades.

Conseqüències immediates del confinament

La decisió de Bonpreu se suma a altres restriccions importants adoptades per les autoritats locals i regionals. Les carreteres principals d'accés a les zones afectades, com la C-31 i la C-15, romanen tancades al trànsit en diferents punts per evitar riscos derivats del fum contaminant.

També s'han suspès temporalment diversos serveis ferroviaris i no s'ofereixen alternatives de transport per carretera a causa del confinament. L'emergència continua generant un notable impacte en el dia a dia dels ciutadans de Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Cunit, Calafell i Les Roquetes de Sant Pere de Ribes.

Les autoritats i entitats afectades com Bonpreu continuaran avaluant l'evolució de l'emergència durant les pròximes hores. La situació es revisarà periòdicament, i és d'esperar que, si les condicions milloren, els serveis puguin restablir-se progressivament. Mentrestant, les autoritats reiteren la recomanació a la població de romandre a les seves llars i mantenir-se informats a través dels canals oficials per seguir qualsevol instrucció addicional o canvis en les mesures de seguretat establertes.