Gairebé regalades: Els habitatges que ven el Banco Santander

per Pol Nadal

En un context econòmic marcat per la incertesa i la volatilitat, el mercat immobiliari espanyol ha experimentat una sèrie de transformacions significatives. La inflació persistent, l'encariment de les hipoteques i l'escassetat d'oferta han elevat els preus de l'habitatge, dificultant l'accés a la propietat per a molts ciutadans. No obstant això, en aquest panorama complex, sorgeixen oportunitats que desafien la tendència general.

Banco Santander llança una campanya d'habitatges amb descomptes de fins al 70%

En un moviment estratègic, el Banco Santander, a través del seu servicer immobiliari Diglo, ha posat en marxa una campanya de venda d'immobles amb descomptes que arriben fins al 70%. La promoció, que va començar el 5 de maig i s'estendrà fins al 31 d'agost de 2025, inclou més de 340 actius immobiliaris distribuïts per tota Espanya.

L'oferta abasta una àmplia varietat de propietats: habitatges, garatges, oficines, naus industrials i locals comercials. Entre elles, destaquen habitatges que s'ofereixen a partir de tan sols 10.000 euros, una xifra notablement inferior al preu mitjà del mercat. Aquesta iniciativa busca atreure tant a particulars a la recerca del seu primer habitatge com a inversors interessats en actius amb alt potencial de revalorització.

| Banco Santander, Viktor Gladkov, XCatalunya

Distribució geogràfica i tipologia dels immobles

La campanya de Diglo presenta una distribució geogràfica diversa. Les províncies amb major concentració d'actius són Barcelona (10%), Madrid (8%) i Cadis (7%). Pel que fa als habitatges, Jaén lidera l'oferta amb cinc unitats, seguida de Salamanca, Almeria i Granada, amb quatre cadascuna, i Astúries, Pontevedra i Ciudad Real, amb tres habitatges disponibles a cada província.

En termes de tipologia, les places de garatge i els locals comercials representen el 33% de l'oferta cadascun, mentre que els habitatges constitueixen el 17%. El restant 17% es reparteix entre naus industrials i oficines. Aquesta diversitat permet als compradors triar entre una àmplia gamma d'opcions que s'adapten a diferents necessitats i pressupostos.

Oportunitats destacades i condicions de finançament

Entre les oportunitats més cridaneres es troba un pis de tres habitacions i 89 m² a San Pedro del Arroyo (Àvila), disponible per 41.900 euros. Una altra oferta notable és un pis de 93 m² a Trespaderne (Burgos) per 29.900 euros. Aquestes propietats, encara que requereixen algunes reformes, representen una opció atractiva per a aquells que busquen adquirir un habitatge a un preu accessible.

| Banco Santander

A més, el Banco Santander ofereix condicions de finançament competitives per facilitar l'adquisició d'aquests immobles. La seva hipoteca fixa bonificada presenta un tipus d'interès del 2,45% TIN, amb una TAE del 3,07%, sempre que es compleixin certs requisits, com la domiciliació d'ingressos i la contractació d'assegurances. Per a aquells que prefereixen una hipoteca variable, l'entitat ofereix un tipus d'interès inicial del 1,84% TIN durant els primers sis mesos, que després s'ajusta a l'Euríbor més un diferencial, amb una TAE variable del 3,69% si es compleixen les condicions establertes.

Una estratègia per dinamitzar el mercat i reduir l'stock immobiliari

Aquesta campanya del Banco Santander no només busca oferir oportunitats atractives a compradors i inversors, sinó també reduir el seu stock immobiliari i dinamitzar el mercat. En posar a disposició del públic una àmplia gamma d'immobles a preus competitius, l'entitat financera contribueix a alleujar la pressió sobre el mercat immobiliari i facilita l'accés a l'habitatge en un moment en què molts enfronten dificultats per adquirir una propietat.

En resum, la iniciativa del Banco Santander representa una oportunitat significativa tant per a aquells que busquen un habitatge assequible com per a inversors interessats en actius amb potencial de revalorització. Amb descomptes de fins al 70% i condicions de finançament favorables, aquesta campanya podria marcar un punt d'inflexió en el mercat immobiliari espanyol en 2025