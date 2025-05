Lidl a favor de l'alimentació saludable: t'expliquem els seus consells

Lidl, com a part del seu compromís amb la salut infantil i l'alimentació conscient, fa un pas important en el sector de la distribució alimentària en eliminar els elements visuals dirigits a nens i nenes en els productes de la seva marca pròpia amb un perfil nutricional inferior. Catalunya, on gairebé el 47% de la població entre 6 i 12 anys pateix excés de pes, segons dades de l'Enquesta de Salut de Catalunya (YESCA), se suma al canvi amb un disseny menys atractiu visualment per als més petits.

La cadena, que actualment ja ha retirat el màrqueting infantil de més de mig centenar d'articles, es compromet a estendre aquesta mesura fins a superar els 60 articles de MDD (Marca de Distribuïdor) el gener de 2026. Aquesta iniciativa reforça el seu paper com a agent de canvi en el sector, promovent eleccions de consum més saludables i avançant-se voluntàriament a qualsevol futura regulació nacional en aquesta matèria.

Aquesta política contempla la retirada d'elements visuals dissenyats per atreure l'atenció del públic infantil, com per exemple personatges animats, colors cridaners o noms lúdics que no reflecteixen amb precisió la naturalesa del producte.

| Lidl, Getty Images Signature, XCatalunya

Exemples representatius d'aquesta transformació són les galetes de xocolata Capitán Rondo, que han substituït el personatge animat del pirata per un disseny sobri centrat en el producte; les llaminadures Ladrillos i Tubitos, que ara mostren una representació realista del seu contingut, o el Batut de Xocolata, que ha eliminat l'icònic gos animat per mostrar una imatge més natural i autèntica del producte.



Des de 2023, Lidl també ha deixat de fer publicitat dirigida a menors sobre productes que no s'ajusten a un perfil nutricional saludable, tant en mitjans de comunicació com en els seus propis canals, com per exemple el catàleg. Les úniques excepcions a aquestes mesures són les campanyes puntuals, com les de Nadal, Pasqua o Halloween.

Davant el repte de l'obesitat infantil

Catalogada com a epidèmia global i com un dels principals reptes en matèria de salut del segle XXI per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'obesitat infantil afecta actualment un de cada tres menors a Espanya, tot i que només un de cada quatre ciutadans la percep com un problema greu, segons dades de l'últim estudi ALADINO, del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030.

| Canva

Davant aquesta realitat, Lidl assumeix la seva responsabilitat com a agent de canvi, promovent des de la infància hàbits alimentaris més saludables i contribuint a reduir la bretxa social en salut nutricional.

A favor d'una alimentació més conscient

Aquesta iniciativa s'emmarca en l'estratègia de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de Lidl, orientada a fomentar una alimentació més saludable, accessible i sostenible, en línia amb els principis de la Dieta de Salut Planetària, una fulla de ruta global cap a un sistema alimentari més equilibrat de cara al 2050.



En aquest sentit, la companyia avança en la implantació progressiva de l'etiquetatge Nutri-*Score en tots els productes de marca pròpia, amb l'objectiu de completar-lo el 2026 i facilitar decisions de compra més informades. Així mateix, treballa de manera contínua en la reformulació del seu assortiment per reduir els nivells de sal i sucre.

Lidl també impulsa el consum de fruites, verdures, productes integrals i proteïnes vegetals, amb el propòsit que, el 2030, almenys el 20% del seu assortiment estigui compost per aquest tipus d'aliments, reafirmant així la seva aposta per un model alimentari més conscient i respectuós amb el medi ambient.

| Lidl, XCatalunya, Getty Images

El compromís de Lidl

Des de la seva responsabilitat com a gran empresa, Lidl treballa més que mai per reforçar el seu compromís amb Espanya i contribuir de manera decisiva al desenvolupament econòmic i social del país. En aquest sentit, la companyia continua generant valor compartit a tot el territori mitjançant l'obertura de noves botigues i plataformes logístiques, la creació d'ocupació estable i de qualitat, i la compra de producte nacional –impulsant i internacionalitzant els negocis dels seus proveïdors–.

Tot això estant a prop dels col·lectius vulnerables amb projectes que permeten millorar les seves vides i sense renunciar a la sostenibilitat com a factor clau en tota la seva activitat, per oferir sempre la millor relació qualitat-preu als seus clients.

Sobre Lidl

Lidl és una cadena de distribució alimentària amb presència a Espanya des de fa 30 anys, on gràcies a la creixent confiança dels seus clients ja és el tercer operador del sector per quota de mercat. Actualment, l'empresa compta amb una xarxa de més de 700 botigues i 13 plataformes logístiques i amb una plantilla de més de 18.500 persones.

Lidl també col·labora estretament amb uns 900 proveïdors nacionals als quals ja compra producte per valor de més de 7.400 M€ anuals, exportant-ne més de la meitat.

Lidl Supermercats és la filial a Espanya de l'alemanya Lidl Stiftung, companyia integrada alhora en el Grup Schwarz, el quart operador mundial en l'àmbit de la distribució alimentària. Actualment, Lidl com a grup és la cadena de supermercats líder a Europa i està present a uns trenta països, amb una estructura de més de 12.350 establiments, més de 220 centres logístics i amb un equip de més de 375.000 persones, guiat pels valors de rendiment, respecte, confiança, humilitat i pertinença.