Així pujarà l'edat de jubilació el 2025

La jubilació a Espanya és un dels temes més debatuts a nivell polític i social. El progressiu envelliment de la població ha generat tensions al sistema de pensions. Les reformes implementades en els darrers anys busquen garantir la sostenibilitat del sistema a llarg termini.

Actualment, l'edat de jubilació està condicionada pels anys cotitzats i se situa als 66 anys i 4 mesos. Tot i això, els que hagin treballat almenys 37 anys i 9 mesos poden retirar-se als 65. Aquestes condicions aniran endurint-se de manera gradual, afectant futurs jubilats.

El 2025, les regles canviaran força, augmentant l'edat i els requisits necessaris per accedir a la pensió completa. Aquestes modificacions busquen ajustar l'edat de jubilació a l'esperança de vida, promovent també una equitat més gran en el sistema.

Canvis clau el 2025

A partir del 2025, l'edat de jubilació completa s'elevarà fins als 66 anys i 8 mesos per als que no compleixin els requisits de cotització. En paral·lel, aquells amb almenys 38 anys i 9 mesos cotitzats es podran retirar als 65 anys, però aquest període també s'ampliarà gradualment.

| RgStudio

El Mecanisme d'Equitat Intergeneracional (MEI) també suposarà un augment de les cotitzacions per a treballadors i empreses. Aquest mecanisme pretén finançar el sistema i garantir les pensions de futures generacions. A més, les bases màximes de cotització s'ampliaran, afectant els que perceben salaris superiors a 59.000 euros anuals.

Restriccions a la jubilació anticipada

Les condicions per a la jubilació anticipada seran més estrictes a partir del 2025. Per exemple, els treballadors amb menys de 38 anys i 9 mesos cotitzats podran retirar-se a partir dels 64 anys i 8 mesos. Els que superin aquest període ho podran fer des dels 63 anys.

En casos d'acomiadament, es podrà accedir a la jubilació anticipada als 62 anys i 8 mesos si es compleixen 38 anys de cotització. Si no, haurien d'esperar fins als 61 anys. Els coeficients reductors continuaran aplicant-se, penalitzant més els que decideixin avançar el seu retir.

| Canva

Coeficients penalitzadors per mesos

Des del 2022, els coeficients penalitzadors es calculen per mesos i no per trimestres. Per exemple, els que es jubilin 24 mesos abans de l'edat legal veuran la pensió reduïda un 21%. En canvi, si avancen un sol any, la penalització serà del 5,5%.

Aquestes mesures busquen aproximar l'edat efectiva de jubilació a l'edat legal, reduint l'impacte econòmic per al sistema. Aquestes reformes pretenen equilibrar un sistema que afronta importants reptes financers.

Tot i que les mesures impliquen sacrificis, també busquen garantir la sostenibilitat del sistema de pensions. Retardar l'edat de retir genera encara més ingressos per a la Seguretat Social i permet als treballadors contribuir-hi durant més temps, mitigant els diferents efectes de l'envelliment demogràfic.