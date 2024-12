El polèmic torró de fa dos anys que continua generant enrenou

per Sergi Guillén

Quan arriba Nadal, els torrons ocupen un lloc privilegiat a les nostres taules. Aquest dolç, originari de la tradició àrab, ha esdevingut un dels símbols més arrelats de les festes. Des de la seva clàssica versió de Xixona fins als de xocolata, cada any els fabricants innoven per sorprendre.

La competència al món dels torrons ha donat lloc a combinacions de sabors cada vegada més originals. Alguns s'aventuren amb fruites exòtiques, altres amb licor, i fins i tot n'hi ha que integren ingredients salats. Tot i això, no tots els experiments han estat igual de ben rebuts.

El 2022, un producte va despertar una polèmica inesperada. El torró de ginebra amb maduixes, presentat per la prestigiosa marca 1880, va dividir opinions. A dos anys del seu llançament, aquest torró continua sent tema de debat.

El torró que no sap ni a gin ni a maduixes

El torró de ginebra amb maduixes de 1880 va ser creat en col·laboració amb la destil·leria Puerto de Indias. Aquest intent de fusionar dos mons, el dolç tradicional i la ginebra moderna, va causar una gran expectativa. Tot i això, les crítiques no van trigar a arribar.

Nombrosos consumidors van assenyalar que el torró no complia el que havia promès; malgrat el seu atractiu embolcall i col·laboració de renom, el sabor no va poder convèncer. Segons molts, ni el gust de ginebra ni el de les maduixes eren reconeixibles. Això va generar burles i comentaris a xarxes socials, que el van convertir en un fenomen viral.

La marca 1880 va defensar el seu producte, assegurant que era un exercici de creativitat. Per a alguns, la proposta era audaç i moderna; per a altres, era simplement un despropòsit. Sigui com sigui, el torró va marcar un precedent al món de les propostes nadalenques.

Una tradició que evoluciona

El debat sobre aquest torró reflecteix un fenomen més ampli: l'evolució dels torrons. Mentre que molts s'aferren als sabors clàssics, altres busquen reinventar-se. Nadal, com totes les tradicions, també està subjecte a canvis amb el temps.

Tot i les crítiques, el torró de ginebra amb maduixes també va tenir el seu públic. Algunes persones van valorar l'aposta per alguna cosa diferent. Aquesta proposta se suma a una llarga llista d'innovacions, com ara torrons de mojito o de formatge que també han generat controvèrsia en el passat.

El torró: un dolç indispensable de Nadal

El torró és més que un dolç, és una part fonamental de Nadal a molts països. La seva història es remunta a segles enrere, però continua essent un element imprescindible. Encara que les propostes modernes puguin semblar agosarades, l'essencial d'aquest dolç rau en la capacitat de reunir les persones.

Ja sigui en la versió clàssica o en les reinterpretacions més creatives, el torró continua sent el rei de les taules nadalenques. Fins i tot els productes que generen controvèrsia, com aquest, contribueixen a mantenir viva la conversa sobre les tradicions i la seva evolució. Potser, al final, aquesta sigui la veritable màgia del torró.