El SEPE ho confirma: Nova ajuda de 600 euros al mes durant aquest temps

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) és l'organisme encarregat de gestionar les prestacions per desocupació a Espanya. Cada any adapta els seus ajuts per cobrir les necessitats dels treballadors, especialment en contextos difícils. Les reformes recents reforcen el compromís amb col·lectius vulnerables.

Entre les novetats del SEPE, hi destaquen ajudes dissenyades per a sectors en risc d'exclusió. Aquestes busquen oferir una xarxa de seguretat econòmica. Treballadors amb contractes precaris o aquells en situacions d'inestabilitat laboral solen ser els beneficiaris principals d'aquestes mesures.

Aquest 2024, el SEPE ha aprovat una nova ajuda destinada a empleats de la llar. Aquesta mesura respon a la necessitat de protegir un col·lectiu històricament desafavorit. A continuació, us expliquem els detalls d'aquesta nova ajuda de fins a 600 euros mensuals.

Una ajuda històrica per a empleats/des de la llar

Des de l'1 de novembre del 2024, s'inclou una prestació per a empleats de la llar que compleixin certs requisits. Aquest ajut, que pot assolir els 600 euros mensuals, es concedeix per un màxim de 30 mesos. Busca protegir els que no tenen accés a altres prestacions contributives, com ara la pensió de jubilació.

| 89Stocker

La mesura també és aplicable a mestresses de casa i empleats que perdin la feina. Aquest subsidi garanteix un suport econòmic, sempre que es compleixin les condicions exigides pel SEPE. L'ajuda és especialment important per a aquells que hagin esgotat l'atur.

Què necessites per accedir a aquesta ajuda?

Per ser-ne beneficiari, és indispensable complir certs requisits. Un és haver esgotat la prestació contributiva per desocupació. A més, has d'estar inscrit com a demandant de feina i trobar-te en situació d'atur total o parcial.

Un altre aspecte rellevant és l'acord d'activitat (BAE) del SEPE. Aquest document estableix un compromís per buscar feina activament mentre es percep l'ajuda. Finalment, els ingressos del beneficiari no han de superar el 75% del Salari Mínim Interprofessional.

Aquesta regla s'aplica amb algunes excepcions, com ara menors de 45 anys amb càrregues familiars. Els empleats de la llar que vulguin accedir a l'ajuda també han de realitzar la declaració de la renda. Aquest pas és obligatori per garantir la transparència al procés.

| Pexels

Com sol·licitar el subsidi?

El procés per sol·licitar aquest ajut és senzill i accessible. Hi ha diverses vies per presentar la sol·licitud. Per exemple, ho pots fer mitjançant la seu electrònica del SEPE.

També és possible acudir a les oficines de prestacions, sempre amb cita prèvia. Les oficines de registre públic i el correu administratiu són altres opcions disponibles.

Els interessats tenen un termini de sis mesos des de l'esgotament de la prestació contributiva per sol·licitar l'ajut. Passat aquest període, el dret al subsidi es perd.

Aquesta nova mesura del SEPE demostra un pas endavant en la protecció dels empleats de la llar. Ofereix un respir econòmic a un dels col·lectius més desafavorits. Si compleixes els requisits, no dubtis a sol·licitar-la.