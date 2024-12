Els treballadors que podrien veure avançada la seva jubilació als 60

A Espanya, l'edat legal de jubilació augmenta progressivament. El 2025, se situa en 66 anys i 8 mesos pels qui hagin cotitzat menys de 38 anys i 3 mesos. Tot i això, certs col·lectius professionals, a causa de la naturalesa exigent de la seva feina, busquen avançar el seu retir als 60 anys. Un exemple destacat és el dels conductors d'autobusos.

La situació dels conductors d'autobusos

Els conductors d'autobusos treballen en condicions laborals que poden afectar la seva salut i seguretat. L'exposició constant al trànsit, llargues jornades i la responsabilitat de transportar passatgers fan que, amb l'edat, augmentin els riscos associats a la feina. Per això, molts treballadors del sector consideren que perllongar la seva activitat més enllà dels 60 anys no és viable ni segur.

Mobilitzacions i demandes

En resposta a aquesta situació, els conductors d'autobusos han organitzat vagues i manifestacions a diverses ciutats espanyoles. Per exemple, el 28 i 29 de novembre del 2024, es van dur a terme aturades generals a tot el país per exigir la jubilació anticipada. Aquestes mobilitzacions van ser convocades per sindicats com CCOO i CGT, encara que altres, com UGT, es van desmarcar després d'assolir acords amb les patronals.

Acords i desacords

Alguns sindicats, com UGT, van signar compromisos amb les patronals del sector, com Confebús, Anetra i Atuc. Ho van fer per a sol·licitar la jubilació anticipada una vegada que entri en vigor un reial decret que ho permeti. Tot i això, CCOO va considerar insuficient aquest compromís, ja que no estableix una data concreta per a l'aplicació dels coeficients reductors que permetrien avançar la jubilació sense penalitzacions.

Serveis mínims durant les vagues

Durant les jornades de vaga, es van establir serveis mínims per minimitzar l'impacte als usuaris. A nivell estatal, es van fixar en un 50% de les expedicions autoritzades. A comunitats com Catalunya, els serveis mínims van ser del 40% en hores punta i del 20% la resta del dia. A Madrid, es van establir un 75% en hores punta i un 50% la resta de jornada.

Perspectives futures

La demanda de jubilació anticipada per als conductors d'autobusos continua sent un tema de debat. Les negociacions entre sindicats, patronals i administracions continuen, cercant una solució que reconegui les particularitats del sector i garanteixi la seguretat i benestar dels treballadors i usuaris. La implementació de coeficients reductors i sistemes de prejubilació són algunes de les mesures proposades per abordar aquesta problemàtica.