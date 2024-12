Vols jubilar-te als 65 anys? La Seguretat Social et dóna una mala notícia

Planificar la jubilació és essencial. Tot i això, les normes sobre l'edat i els requisits per a retirar-se canvien amb el temps. El 2025 entren en vigor nous ajustaments que afecten milers de treballadors a Espanya.

Canvis per a jubilar-se als 65 anys

A partir de l'1 de gener de 2025, calen 38 anys i tres mesos cotitzats per jubilar-se als 65 anys amb el 100% de la pensió. Aquest requisit augmenta respecte al 2024, en tan que fins ara només calien 38 anys. Si no s'arriba a aquest temps de cotització, l'edat de jubilació serà major.

| MAPFRE, XCatalunya

Puja l'edat pels qui no compleixin els anys cotitzats

Els qui no arribin als 38 anys i tres mesos cotitzats hauran d'esperar-se més temps per a jubilar-se. La nova edat serà de 66 anys i vuit mesos. Això representa un augment de dos mesos respecte de l'any anterior. És un canvi que afecta especialment els qui no han pogut cotitzar de manera contínua.

Increments graduals fins al 2027

La reforma és progressiva: cada any s'eleva el temps necessari per a jubilar-se als 65 anys. El 2027 es requeriran 38 anys i sis mesos de cotització per a retirar-se a aquesta edat. Pels qui no arribin a aquesta xifra, la jubilació serà als 67 anys. Aquest ajustament busca garantir la sostenibilitat del sistema.

Novetats en la jubilació anticipada

La jubilació anticipada també canvia. A partir del 2025, serà possible retirar-se fins a dos anys abans de l'edat legal. Tot i així, això només aplica si es compleixen els anys de cotització mínims. A més, s'aplicaran coeficients reductors, que redueixen la pensió segons els mesos que s'avanci la jubilació.

| Telecinco, XCatalunya

Per què planificar és clau

Els canvis fan imprescindible la planificació. Conèixer els requisits exactes permet evitar sorpreses. Revisar l'historial de cotitzacions i consultar amb experts és fonamental. Així, és possible ajustar expectatives i prendre decisions informades.

Impacte als treballadors

Els nous requisits afecten tots aquells que estan a prop de la jubilació. Moltes persones hauran de treballar més temps o acceptar una pensió reduïda si opten per retirar-se abans. Aquest ajustament també planteja reptes pels qui han tingut carreres laborals irregulars.

Què esperar en el futur

La reforma de les pensions continua avançant. Les modificacions cerquen garantir l'equilibri entre la sostenibilitat del sistema i les necessitats dels jubilats. Jubilar-se el 2025 requerirà complir amb més temps cotitzat. Pels qui no arribin als anys exigits, l'espera serà més gran.

Aquests ajustaments són progressius i culminaran el 2027. Planificar amb temps és la clau per afrontar aquests canvis de manera efectiva. Amb informació i preparació, és possible adaptar-se a les noves regles i assegurar una retirada sense contratemps.