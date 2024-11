Adéu a l'spam d'empreses a WhatsApp: La funció que ho evita

WhatsApp, l'aplicació de missatgeria més utilitzada a nivell mundial, ha implementat una nova funció que promet canviar la manera com els usuaris gestionen els missatges comercials.

Amb més de 2.000 milions de persones usant l'app diàriament, WhatsApp cerca oferir una experiència més personalitzada. Ara es reduirà el correu brossa provinent d'empreses. Amb això es garanteix que cada usuari rebi únicament les comunicacions que realment li interessen.

Un control més detallat per als usuaris

Fins ara, els usuaris de WhatsApp que rebien missatges no desitjats de comptes comercials només tenien dues opcions: bloquejar el remitent o reportar-ho. Tot i això, aquestes mesures extremes no sempre eren ideals, especialment quan les empreses podien enviar tant informació útil (com actualitzacions de comandes) com promocions no desitjades.

Ara, gràcies a aquesta nova funció, WhatsApp fa un pas més cap a la personalització de l'experiència d'usuari en introduir botons específics per gestionar els missatges comercials.

| Canva

Entre les opcions que estaran disponibles properament destaquen botons com "interessat/no interessat" i "aturar/reprendre", que permeten als usuaris decidir de manera precisa quin tipus de missatges volen rebre. D'aquesta manera, s'evita la pèrdua d'informació important i s'eliminen les molèsties causades per l'excés d'spam.

Categories específiques per als missatges comercials

Per facilitar aquest nou sistema, WhatsApp ha dividit els missatges comercials en quatre categories principals:

Màrqueting: Promocions, ofertes i llançaments de productes. Utilitat: Informació relacionada amb comandes, saldos o cites. Autenticació: Contrasenyes d'un sol ús necessàries per a serveis de seguretat. Servei: Respostes i consultes amb atenció al client.

Tot i que aquesta classificació ja estava en funcionament de manera interna, la nova funció permetrà als usuaris gestionar cada categoria de manera individual. Per exemple, un usuari podrà optar per rebre només missatges de servei, bloquejant automàticament tot el contingut de màrqueting.

Beneficis globals i un enfocament més transparent

Meta, l'empresa matriu de WhatsApp, ja ha començat a provar aquesta nova funció globalment. Segons informen, el seu objectiu és aconseguir que els usuaris puguin aturar els missatges de màrqueting de manera més senzilla, sense necessitat de bloquejar el compte emissora del tot.

Aquest nivell de detall en la configuració no només beneficia els usuaris, sinó que també ajuda les empreses a comprendre millor les preferències dels seus clients. D'aquesta manera, es busca establir nous estàndards a les comunicacions digitals, garantint que aquestes siguin efectives i no intrusives.

| Pexels, Anton

Com activar la funció

Per aprofitar aquestes noves opcions, els usuaris hauran d'accedir a la configuració de WhatsApp i seleccionar quin tipus de missatges volen rebre. Encara que l'eina es troba actualment en fase de prova, s'espera que estigui disponible per a tots els usuaris a les properes actualitzacions.

A més, WhatsApp permetrà canviar les preferències en qualsevol moment, de manera que si en el futur un usuari decideix reprendre els missatges de màrqueting, ho podrà fer de forma ràpida i senzilla.