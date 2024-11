Alerta si tens un d'aquests mòbils: Et quedaràs sense Whatsapp

per Iker Silvosa

WhatsApp, l'aplicació de missatgeria instantània més popular del món, evoluciona constantment per adaptar-se als avenços tecnològics i garantir la seguretat dels usuaris. Amb cada actualització, l'app implementa millores en rendiment, encriptació i noves funcions que exigeixen més requisits de programari. No obstant això, aquestes actualitzacions comporten la decisió de deixar de ser compatible amb dispositius més antics, cosa que afectarà milers d'usuaris.

A partir de l'1 de desembre de 2024, WhatsApp deixarà de funcionar correctament en telèfons que no comptin amb Android 5.0 o versions superiors. Això inclou models que no han rebut actualitzacions a causa de limitacions de maquinari o per fi del suport per part dels fabricants. Segons Meta, l'empresa propietària de WhatsApp, aquesta mesura permetrà centrar recursos en dispositius moderns i garantir una experiència òptima.

Telèfons afectats per la mesura

Entre els dispositius que quedaran obsolets per a WhatsApp hi ha models icònics, com els següents:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini.

HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601.

Nokia: Lumia 920, Lumia 1020.

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90.

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

Motorola: Moto G (1a generació), Droid Razr HD, Moto E (1a generació).

Huawei: Ascend P6, Ascend I300.

ZTE: ZMAX, Grand X.

Aquests dispositius, que van ser populars en el seu moment, ja no es poden actualitzar a Android 5.0 per les seves especificacions tècniques. La manca de suport impedirà que WhatsApp funcioni correctament, presentant problemes com ara la impossibilitat d'enviar o rebre missatges, accedir a noves funcions o fins i tot obrir l'aplicació.

Motius darrere aquesta decisió

La mesura busca garantir la seguretat i la funcionalitat de WhatsApp, especialment davant les creixents amenaces cibernètiques. Android 5.0, llançat el 2014, va introduir millores clau en rendiment, protecció i compatibilitat amb funcions modernes, com ara l'encriptació avançada i eines basades en intel·ligència artificial.

Dispositius que operen amb sistemes anteriors no només són incompatibles amb aquestes característiques, sinó que també estan més exposats a riscs de seguretat. Continuar suportant limitaria la capacitat de WhatsApp per oferir una experiència fiable als seus usuaris.

Què cal fer si el teu mòbil està afectat?

Si teniu un d'aquests telèfons, les opcions per seguir utilitzant WhatsApp són les següents:

Actualitzar el sistema operatiu: Verifica si el dispositiu permet instal·lar Android 5.0 o versions superiors. Si és possible, feu l'actualització abans de desembre.

Fer una còpia de seguretat: Recolza els teus xats i arxius a Google Drive. Això us permetrà recuperar-los en canviar de dispositiu.

Adquirir un nou mòbil: Considereu invertir en un smartphone compatible. Actualment, hi ha opcions econòmiques que compleixen els requisits tècnics de WhatsApp.

Explorar alternatives: Si canviar de dispositiu no és viable, avalua altres aplicacions de missatgeria que segueixin funcionant en sistemes antics.

Una transició inevitable

La fi del suport per a dispositius antics reflecteix l'avenç inevitable de la tecnologia. Tot i que la transició pot ser inconvenient per a alguns usuaris, també representa una oportunitat per actualitzar-se i aprofitar els avantatges de dispositius més moderns.

Els usuaris de WhatsApp afectats per aquesta mesura han d'actuar aviat per evitar interrupcions en la comunicació. Amb opcions assequibles al mercat, mantenir connectat mai ha estat més accessible.