Adiós al spam de empresas en WhatsApp: La función que lo evita

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada a nivel mundial, ha implementado una nueva función que promete cambiar la forma en que los usuarios gestionan los mensajes comerciales.

Con más de 2.000 millones de personas usando la app diariamente, WhatsApp busca ofrecer una experiencia más personalizada. Ahora se reducirá el spam proveniente de empresas. Con ello se garantiza que cada usuario reciba únicamente las comunicaciones que realmente le interesan.

Un control más detallado para los usuarios

Hasta ahora, los usuarios de WhatsApp que recibían mensajes no deseados de cuentas comerciales solo tenían dos opciones: bloquear al remitente o reportarlo. Sin embargo, estas medidas extremas no siempre eran ideales, especialmente cuando las empresas podían enviar tanto información útil (como actualizaciones de pedidos) como promociones no deseadas.

Ahora, gracias a esta nueva función, WhatsApp da un paso más hacia la personalización de la experiencia de usuario al introducir botones específicos para gestionar los mensajes comerciales.

| Canva

Entre las opciones que estarán disponibles próximamente destacan botones como "interesado/no interesado" y "detener/reanudar", que permiten a los usuarios decidir de manera precisa qué tipo de mensajes desean recibir. De esta forma, se evita la pérdida de información importante y se eliminan las molestias causadas por el exceso de spam.

Categorías específicas para los mensajes comerciales

Para facilitar este nuevo sistema, WhatsApp ha dividido los mensajes comerciales en cuatro categorías principales:

Marketing: Promociones, ofertas y lanzamientos de productos. Utilidad: Información relacionada con pedidos, saldos o citas. Autenticación: Contraseñas de un solo uso necesarias para servicios de seguridad. Servicio: Respuestas y consultas con atención al cliente.

Aunque esta clasificación ya estaba en funcionamiento de manera interna, la nueva función permitirá a los usuarios gestionar cada categoría de manera individual. Por ejemplo, un usuario podrá optar por recibir únicamente mensajes de servicio, bloqueando automáticamente todo el contenido de marketing.

Beneficios globales y un enfoque más transparente

Meta, la empresa matriz de WhatsApp, ya ha comenzado a probar esta nueva función a nivel global. Según informan, su objetivo es lograr que los usuarios puedan detener los mensajes de marketing de manera más sencilla, sin necesidad de bloquear la cuenta emisora por completo.

Este nivel de detalle en la configuración no solo beneficia a los usuarios, sino que también ayuda a las empresas a comprender mejor las preferencias de sus clientes. De este modo, se busca establecer nuevos estándares en las comunicaciones digitales, garantizando que estas sean efectivas y no intrusivas.

| Pexels, Anton

Cómo activar la función

Para aprovechar estas nuevas opciones, los usuarios deberán acceder a la configuración de WhatsApp y seleccionar qué tipo de mensajes desean recibir. Aunque la herramienta se encuentra actualmente en fase de prueba, se espera que esté disponible para todos los usuarios en las próximas actualizaciones.

Además, WhatsApp permitirá cambiar las preferencias en cualquier momento, por lo que si en el futuro un usuario decide reanudar los mensajes de marketing, podrá hacerlo de forma rápida y sencilla.