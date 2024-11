Les pensions es disparen el 2025: El 'dineral' que podries cobrar com a màxim

per Sergi Guillén

A Catalunya, el sistema de pensions és clau per garantir una vellesa digna. Les pensions contributives depenen de les bases de cotització i dels anys treballats. Aquest sistema cerca assegurar ingressos estables als jubilats, calculats segons l'Índex de Preus al Consum (IPC).

En els darrers anys, reformes significatives han ajustat les pensions per combatre desigualtats socials i econòmiques. El model actual de revaloració segueix criteris anuals. Aquests es basen en la mitjana de l'IPC per mantenir el poder adquisitiu.

Les pensions mínimes també han rebut millores i han garantit ingressos per sobre del llindar de la pobresa. Les polítiques implementades han tingut un impacte especialment positiu a les regions amb alta dependència del sistema públic, com Catalunya.

Per al 2025, les reformes recents prometen un canvi històric a les pensions màximes. Aquest increment beneficia directament milers de jubilats, incloent-hi catalans. La nova normativa, aprovada el 2023, marca una fita important al sistema de pensions.

| Getty Images Signature

Canvis importants de cara al 2025

L'any 2025 serà històric per a les pensions màximes. Aquestes augmentaran més de l'IPC i assoliran els 3.267 euros mensuals. Això és possible gràcies a un increment addicional del 0,115%, aprovat sota el Reial decret llei 2/2023.

A més, l'objectiu a llarg termini és un creixement acumulat del 20% per al 2065. Aquesta mesura beneficiarà especialment els que hagin cotitzat per bases altes durant tota la vida laboral.

Segons els càlculs oficials, s'estima un cost total de 7.300 milions d'euros per a la Seguretat Social. La reforma busca equiparar les pensions a les bases de cotització màximes i reduir-ne les desigualtats.

Revaloració segons IPC

El 2025 totes les pensions contributives augmentaran un 2,8% en funció de la previsió de l'IPC. No obstant això, les pensions mínimes i no contributives experimentaran un augment més gran. Aquest ajustament reflecteix el compromís de garantir ingressos suficients per als que perceben menors prestacions.

En el cas de les pensions no contributives, l'objectiu és assolir el 75% del llindar de pobresa per al 2027. Mentrestant, la pensió mitjana també creixerà. Passarà dels actuals 1.259,6 euros a 1.294,9 euros mensuals.

Requisits per accedir a la pensió màxima

Per percebre la pensió màxima, cal haver cotitzat 36 anys i sis mesos. Això inclou cotitzacions amb bases màximes en els darrers 25 anys. A més a més, és obligatori jubilar-se a l'edat ordinària.

Les jubilacions anticipades poden reduir força l'import total de les mateixes. Un treballador amb bases de cotització màximes i 36 anys de cotització podria rebre una pensió reguladora de 4.046,14 euros.

Tot i això, aquest càlcul dependrà dels valors definitius que s'ajustaran el desembre del 2024. Amb aquestes xifres, el 2025 promet sens dubte ser un any històric per al sistema de pensions a Catalunya i la resta de l'Estat.