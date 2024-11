5 productes de primeres marques a Bonpreu i Esclat amb més del 40 % de descompte

per Sergi Guillén

Bonpreu i Esclat sorprenen una vegada més amb promocions ideals per estalviar. Cada setmana ofereixen lots amb descomptes importants. Aquestes iniciatives permeten als clients adquirir productes de qualitat de primeres marques a preus reduïts.

Aquest compromís amb l'estalvi fa que moltes famílies confiïn a Bonpreu. Les ofertes no són només accessibles, sinó que s'adapten a diverses necessitats. En aquesta ocasió, el lot “estalvi” inclou cinc productes destacats amb més del 40% de descompte.

Una promoció que combina qualitat i estalvi

Per tan sols 10,69€, aquest lot reuneix articles bàsics per compartir en família o gaudir amb amics. El seu preu original, sense descompte, era de 18,80 €, fet que implica un estalvi de més del 40%. L'oferta està disponible per temps limitat a Bonpreu i Esclat, garantint una excel·lent relació qualitat-preu.

El lot

El lot inclou un Fuze Tea de llimona (1,5 l), ideal per refrescar-se en qualsevol moment del dia. Aquest te fred combina el sabor natural de la llimona amb una textura lleugera. El preu individual és de 1,99 €, però el lot l'inclou dins del descompte global.

| BonpreuEsclat, XCatalunya

Un còctel sense closca Frit Ravich (300 g); aquest còctel és perfecte per picar entre hores o acompanyar reunions. Conté fruits secs de qualitat, garantint un sabor exquisit. El preu habitual és de 2,89 €, ara molt més accessible gràcies al lot.

Unes patates fregides casolanes Frit Ravich (160 g), les patates són un imprescindible en qualsevol aperitiu. Aquest format destaca per la textura cruixent i el sabor clàssic. Fora de l'oferta, el preu seria de 2,19€.

Un fuet mini Snack'in Campofrío (50 g). Aquest fuet és una opció pràctica per portar o afegir als teus aperitius. De sabor suau, cada peça costa 1,29 € en el preu normal.

I finalment un Pack de refresc Coca-Cola Zero (12 x 330 ml). Aquest pack de Coca-Cola Zero és ideal per als que busquen una beguda sense sucre però amb tot el sabor. El preu individual és de 10,44 €, però ara forma part del conjunt rebaixat.

Oferta disponible per temps limitat

Aquest lot combina productes variats, oferint múltiples possibilitats a la cuina i moments de consum. Pots gaudir-lo en reunions familiars, pícnics o simplement com a snacks per al dia a dia. A més, tots els productes són de primeres marques, assegurant qualitat i sabor.

La promoció estarà disponible només durant uns dies als supermercats Bonpreu i Esclat. Això convida els clients a aprofitar-la ràpidament abans que s'esgoti l'estoc.

Un estalvi intel·ligent en la teva compra diària

Bonpreu i Esclat continuen demostrant el compromís amb l'economia familiar. Aquesta oferta no només inclou productes de gran demanda, sinó que també assegura un estalvi considerable. És l'oportunitat perfecta per omplir el rebost amb articles essencials i gaudir de la qualitat que caracteritza aquestes marques.