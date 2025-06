Xavier Sala-i-Martin posa al seu lloc Susana Guasch pel tema de Luis Enrique

La final de la Champions League 2025 no només va deixar una victòria històrica per al PSG, sinó també un moment tens entre l'entrenador Luis Enrique i la periodista Susana Guasch. Aquest episodi ha generat múltiples reaccions, destacant la crítica de l'economista Xavier Sala-i-Martin cap a Guasch.

Enfrontament després de la final

Després de la contundent victòria del PSG per 5-0 sobre l'Inter de Milà, Luis Enrique va ser entrevistat per Movistar Plus+. Durant l'entrevista, el tècnic va saludar cordialment Mònica Marchante, va mostrar menys entusiasme cap a Álvaro Benito i va ser especialment fred amb Susana Guasch, a qui va dir: "Per a tu poc". Aquest comentari va ser interpretat com una referència a antics desacords entre tots dos.

La tensió entre Luis Enrique i Susana Guasch no és nova. El 2016, durant una entrevista posterior a un partit, l'entrenador va qüestionar l'anàlisi de Guasch, qualificant-la de "superficial". Des de llavors, la relació entre tots dos ha estat distant.

| YouTube, XCatalunya, kalawin

Les xarxes aplaudeixen l'asturià

Susana Guasch va respondre al comentari de Luis Enrique a través de les seves xarxes socials i al programa "Radioestadio Noche" d'Onda Cero. Va expressar la seva sorpresa per l'actitud de l'entrenador i va afirmar que "no vaig trobar cap picada d'ullet graciosa en el que va fer; no em va mirar. Era un escarni públic, ell sabia el que feia".

Enmig d'aquesta controvèrsia, l'economista Xavier Sala-i-Martin va intervenir amb una crítica directa a Guasch. A través del seu compte a X (anteriorment Twitter), va escriure: "Susana, deixa-ho estar. Luis Enrique t'ha fet fer un dels ridículs més grans de la història i ja està. És el que passa quan no tens una feina per mèrits propis sinó perquè el teu pare t'ha endollat. Tot et va gran.

Unes diferències que venen de lluny

Susana Guasch és una periodista amb una àmplia trajectòria en mitjans esportius. Filla del també periodista Tomás Guasch, ha treballat en diversos mitjans com Ràdio Estel, Real Madrid TV i La Sexta. Actualment, és presentadora a la cadena #Vamos de Movistar+.

| YouTube: Mundo Deportivo

Luis Enrique, per la seva banda, és un exfutbolista i entrenador espanyol que ha dirigit equips com el FC Barcelona i la selecció espanyola. Des de 2023, és l'entrenador del Paris Saint-Germain, amb el qual ha aconseguit importants títols, incloent-hi la recent Champions League.

"Susana, deixa-ho estar. Luis Enrique t'ha fet fer un dels ridículs més grans de la història i ja està. És el que passa quan no tens una feina per mèrits propis sinó perquè el teu pare t'ha endollat. Tot et va gran. Accepta-ho i move along"!

L'actuació de Xavier Sala-i-Martin afegeix un altre punt de vista en aquesta polèmica, qüestionant la trajectòria professional de Guasch. Una opinió que és compartida per molts usuaris de xarxes socials, que l'acusen de tenir una manera de fer periodisme poc imparcial. Veurem si hi ha altres enfrontaments.