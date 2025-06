Xavier Sala-i-Martin pone en su sitio a Susana Guasch por el tema Luis Enrique

La final de la Champions League 2025 no solo dejó una histórica victoria para el PSG, sino también un tenso momento entre el entrenador Luis Enrique y la periodista Susana Guasch. Este episodio ha generado múltiples reacciones, destacando la crítica del economista Xavier Sala-i-Martin hacia Guasch.

Encontronazo después de la final

Tras la contundente victoria del PSG por 5-0 sobre el Inter de Milán, Luis Enrique fue entrevistado por Movistar Plus+. Durante la entrevista, el técnico saludó cordialmente a Mónica Marchante, mostró menos entusiasmo hacia Álvaro Benito y fue especialmente frío con Susana Guasch, a quien dijo: "Para ti poco". Este comentario fue interpretado como una referencia a antiguos desacuerdos entre ambos.

La tensión entre Luis Enrique y Susana Guasch no es nueva. En 2016, durante una entrevista posterior a un partido, el entrenador cuestionó el análisis de Guasch, calificándolo de "superficial". Desde entonces, la relación entre ambos ha sido distante.

Las redes aplauden al asturiano

Susana Guasch respondió al comentario de Luis Enrique a través de sus redes sociales y en el programa "Radioestadio Noche" de Onda Cero. Expresó su sorpresa por la actitud del entrenador y afirmó que "no encontré ningún guiño gracioso en lo que hizo; no me miró. Era un escarnio público, él sabía lo que hacía".

En medio de esta controversia, el economista Xavier Sala-i-Martin intervino con una crítica directa a Guasch. A través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), escribió: "Susana, déjalo estar. Luis Enrique te ha hecho hacer uno de los ridículos más grandes de la historia y ya está. Es lo que pasa cuando no tienes un trabajo por méritos propios sino porque tu papá te ha enchufado. Todo te va grande.

Unas diferencias que vienen de lejos

Susana Guasch es una periodista con una amplia trayectoria en medios deportivos. Hija del también periodista Tomás Guasch, ha trabajado en diversos medios como Ràdio Estel, Real Madrid TV y La Sexta. Actualmente, es presentadora en la cadena #Vamos de Movistar+.

Luis Enrique, por su parte, es un exfutbolista y entrenador español que ha dirigido equipos como el FC Barcelona y la selección española. Desde 2023, es el entrenador del Paris Saint-Germain, con el que ha conseguido importantes títulos, incluyendo la reciente Champions League.

La intervención de Xavier Sala-i-Martin añade otro punto de vista en esta polémica, cuestionando la trayectoria profesional de Guasch. Una opinión que es compartida por muchos usuarios de redes sociales, que la acusan de tener una forma de hacer periodismo poco imparcial. Veremos si hay otros encontronazos.