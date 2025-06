A l'estil Juan Carlos I: El que va fer Carles III amb Meghan Markle

En complicada xarxa de relacions de la família reial britànica, cada gest i paraula adquireix un significat especial. Recentment, ha sortit a la llum un detall que aporta una nova perspectiva sobre la relació entre el rei Carles III i la seva jove, Meghan Markle. Abans que els ducs de Sussex decidissin allunyar-se de les seves obligacions reials, el monarca britànic tenia un malnom particular per referir-se a Meghan.

Què ha passat?

Segons va revelar la periodista especialitzada en reialesa Katie Nicholl, autora del llibre The New Royals: Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown, Carles III es referia a Meghan Markle com a "Tungsten". Aquest terme, que en anglès significa tungstè, fa referència a un dels metalls més durs i resistents de la taula periòdica. L'elecció d'aquest malnom no va ser casual. Per a Carles III, Meghan representava una figura de fortalesa i inflexibilitat, qualitats que, segons persones properes, li recordaven a ell mateix.

El tungstè és conegut per la seva capacitat per resistir altes temperatures i la seva dificultat per ser modelat. Aquestes característiques semblen haver estat la inspiració darrere del malnom, suggerint que Meghan, igual que el metall, és una persona que no es doblega fàcilment davant les pressions.

| XCatalunya, redes

Comparacions i reaccions

Tot i que el malnom "Tungsten" podria interpretar-se com un elogi a la fortalesa de Meghan, també ha estat vist per alguns com una crítica velada al seu caràcter inflexible. En una família reial on els somriures diplomàtics i els silencis estratègics són moneda corrent, aquest detall resulta revelador.

Mentrestant, Meghan ha continuat construint la seva vida lluny de Buckingham. El seu programa d'estil de vida a Netflix, With Love, Meghan, ha generat diverses reaccions, consolidant la seva imatge com una figura autosuficient i mediàticament rendible. Segons fonts properes al monarca, Carles III ha expressat el seu desig que el seu fill i la seva jove "es mantinguin econòmicament a flotació" i, el més important, que “no truquin a la seva porta”.

Aquest malnom, que ara ha sortit a la llum, deixa clara la dificultat de la relació entre Carles III i Meghan Markle. La pregunta és evident: va ser un reconeixement a la seva fortalesa o una crítica a la seva intransigència? En qualsevol cas, afegeix una capa més al ja complex entramat de la família reial britànica.

| Casa Real, XCatalunya

Marquesa de Tolosa

El malnom "La princesa de Tolosa" no té relació amb cap títol nobiliari oficial. Segons diverses fonts, es tracta d'un joc de paraules derivat de l'expressió "tot ho sap", fent referència a la personalitat de Letícia. Des de la seva arribada a la Casa Reial, l'aleshores princesa d'Astúries va mostrar un caràcter fort i una actitud proactiva, cosa que hauria generat tensions amb alguns membres de la família reial.

Tot i que no existeixen declaracions oficials sobre el malnom, diverses fonts properes a la Casa Reial n'han confirmat l'ús. El periodista Martín Bianchi assenyala que el malnom "La princesa de Tolosa" era utilitzat per Joan Carles I i altres membres de la família per referir-se a Letícia de manera despectiva.