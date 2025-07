Willy Moya, el xef que ha servit la reina Letícia, parla clar: 'La meva dona...'

Willy Moya, el xef que ha servit a la reina Letícia, ha parlat clar sobre la visita inesperada dels Reis al seu restaurant. El cuiner ha explicat com va viure aquell moment i quin consell li va donar la seva dona per gestionar la situació. A més, ha revelat alguns detalls sobre els plats que van tastar els monarques durant la seva estada pel seu restaurant madrileny, Poncio.

Mentre era a la cuina, un dels seus cambrers li va avisar que el rei Felip era a la porta. Moya ha confessat que es va posar molt nerviós i no sabia com actuar davant la presència reial. “Vaig trucar a la meva dona per preguntar-li què fer i ella em va dir 'Dona'ls menjar'”, ha recordat entre rialles.

| Europa Press

Durant la visita, els Reis van degustar la costella de vaca amb barbacoa de xipotle, un dels plats estrella del restaurant. El xef ha afirmat que aquesta costella és “la millor del món” i bromeja dient que, si algú no el creu, que l'hi pregunti al mateix rei. També van tastar la gilda, una tapa tradicional amb oliva, anxova, seitó i vel de piparra.

Els plats del restaurant de Willy Moya que van captivar la reina Letícia

La carta de Poncio està composta per receptes que Willy Moya ha anat perfeccionant al llarg de la seva carrera, incloent-hi tècniques com fumats, fermentats i marinats. Entre les tapes per compartir destaquen l'ensaladilla de pop i els porros amb mole, feta i aperitius mexicans. En les postres, ofereixen opcions originals com el sorbet de caipirinha amb gominoles de cachaça o el ‘Barbie Tiramisú’.

El restaurant disposa de dos menús degustació: un de curt de sis passes per 45 euros i un altre de llarg de dotze passes per 85 euros. El menú curt inclou plats com la gilda, la croqueta de txangurro i el cremós de xocolata. Al menú llarg s'hi troben elaboracions com tàrtar de gamba, ostra i terrina d'anguila.

Willy Moya comparteix la seva experiència en atendre Felip VI i la reina Letícia a Poncio

El restaurant Poncio, situat a la Plaça del Nen Jesús a prop del Parc del Retiro, obre les seves portes de dimarts a dissabte per a dinars i sopars. Els diumenges i dilluns roman tancat, dedicant aquest temps a preparar amb cura l'experiència gastronòmica que ofereix. Així, garanteixen un servei acurat i de qualitat a tots els seus clients.

En conclusió, Willy Moya ha viscut amb orgull l'experiència d'atendre els Reis al seu restaurant. Tot i que va ser un moment únic, recalca que a Poncio cada comensal rep un tracte digne de la reialesa. “Els va encantar el menjar i, sobretot, el servei”, ha rematat amb satisfacció.