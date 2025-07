Destapen per què Ana de Armas va trencar amb Ben Affleck: és important i mai no tornaran

La ruptura entre Ana de Armas i Ben Affleck torna a agafar protagonisme després dels insistents rumors que vinculen l'actriu amb Tom Cruise. El que semblava una història tancada ha ressorgit amb força, revelant una raó important que confirma que la reconciliació entre ells ja és impossible.

Ana i Ben van formar una de les parelles més comentades de 2020, però el seu amor es va dissoldre sense gaires explicacions públiques. Ara, amb el focus posat de nou en Ana, el passat torna per posar llum sobre un assumpte que mai es va tancar del tot. Per què va acabar realment la relació?

Ana de Armas va trencar amb Ben Affleck perquè ell no estava disposat a tenir més fills

Ana i Ben es van conèixer al rodatge de Deep Water, una pel·lícula que no només va unir les seves trajectòries professionals, sinó també les seves vides personals. La seva relació, confirmada amb imatges al març de 2020, va florir durant els durs mesos de la pandèmia, quan van decidir passar junts el confinament.

La química entre ells era innegable. Les imatges d'ambdós passejant per Los Angeles es van convertir en un símbol d'estabilitat i afecte en un moment d'incertesa mundial. Tanmateix, poc després de fer un any junts, la seva història va acabar amb una trucada telefònica.

La ruptura entre Ana de Armas i Ben Affleck va ser una conseqüència de "moments vitals diferents", però aquesta versió ha començat a desmuntar-se després del que ha revelat Page Six. Una font propera a l'exparella ha aclarit els dubtes: "Ell no es comprometia a tenir més fills. Ella té uns 30 anys, i va ser un factor decisiu"

L'afirmació posa fi a mesos d'especulacions. Ana, amb aleshores 32 anys, desitjava formar una família, quelcom que Ben, ja pare de tres fills amb Jennifer Garner, no contemplava. La font ho explica clarament:

"Ben no està en condicions de començar una nova família. Tant ell com Ana tenen tres feines programades. La seva família ha estat i continuarà sent el seu focus", explica el mitjà esmentat anteriorment.

Ana de Armas va decidir tallar la seva relació amb Ben Affleck per telèfon

Aquesta diferència d'expectatives vitals va ser la barrera insalvable. No hi va haver traïcions ni escàndols, sinó un conflicte profund entre el que un estava disposat a oferir i el que l'altra necessitava. Un desacord que no només justifica la ruptura, sinó que, segons el seu entorn, tanca definitivament la porta a una possible tornada

Tot i que des de l'entorn es va assegurar que la separació va ser amistosa, el detall que es produís per telèfon va generar controvèrsia. Alguns pròxims van afirmar que va ser Ana de Armas qui va prendre la decisió, cansada d'esperar una implicació que no arribava. Altres van parlar d'una decisió mútua, sense retrets ni ressentiments.

Però, pot una ruptura realment ser tan cordial quan implica la renúncia a somnis personals? Aquesta és la pregunta que plana des que es va saber la manera com van acabar. La forma del comiat, freda i distant, contrastava amb la imatge apassionada que van oferir durant mesos.

Ana de Armas i Ben Affleck van viure un amor marcat per la intensitat i la diferència de camins. El desig d'Ana de formar una família va topar amb els límits de Ben, i això va ser definitiu. Ara, amb nous rumors a l'aire, la seva història passada ens torna a recordar que, de vegades, l'amor no n'hi ha prou