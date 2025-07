El Palau de la Zarzuela reconeix allò del rei Felip: passarà fora d’Espanya

El Palau de la Zarzuela ha estat escenari d'una confirmació inesperada per part del rei Felip VI. En plena expectació per conèixer els pròxims passos de l'agenda oficial dels monarques, el fill de Joan Carles I ha desvelat que abandonarà Espanya pròximament per un motiu institucional.

Durant un acte celebrat a Madrid, el monarca va sorprendre els assistents amb una revelació carregada de simbolisme. Sense entrar encara en tots els detalls, va deixar entreveure que es tracta d'una visita que li fa especial il·lusió. Quin és el destí escollit pel rei per a aquest nou viatge d'Estat?

El rei Felip anuncia la seva pròxima visita d'Estat: anirà a Egipte abans de final d'any

Des de fa setmanes s'especulava sobre si hi hauria o no un viatge d'Estat dels reis abans d'acabar l'any. Amb la visita prevista a la Xina al novembre ja confirmada, totes les mirades estaven posades en possibles destinacions per als mesos previs. I ha estat precisament en un dinar oficial al Palau Reial de Madrid, on el rei Felip ha esvaït els dubtes.

Tot es va gestar durant la visita oficial del president d'Egipte, Abdel Fattah Al Sisi, a Espanya. La revelació es va produir durant els discursos previs al dinar celebrat en honor del president egipci.

Amb un to proper i serè, el rei Felip va compartir amb els presents: "La reina i jo esperem poder acompanyar-lo aviat a Egipte. I poder celebrar-hi també els nous i prometedors horitzons que s'obren per al nostre Partenariat estratègic que inicia ara el seu camí"

Però va ser la seva següent frase la que realment va captar l'atenció. "Com sabeu, estem ultimant les dates per al nostre viatge d'Estat que, també, li confesso, ens fa especial il·lusió en l'àmbit personal", va revelar. Aquestes paraules van confirmar que el destí del pròxim viatge oficial del rei Felip serà Egipte, i que tindrà lloc abans del mes de novembre.

Tot i que encara no s'ha concretat la data exacta, tot apunta que aquesta visita serà un dels esdeveniments diplomàtics més significatius de l'any. Serà, a més, la divuitena visita d'Estat dels reis des de la seva proclamació el 2014. Una nova mostra del paper actiu de la monarquia espanyola en l'enfortiment dels vincles internacionals.

Les raons polítiques, econòmiques i culturals que impulsen aquest viatge a Egipte

El viatge no respon únicament a una qüestió cerimonial. Segons el rei Felip, Egipte "és, i seguirà sent, un país prioritari de la Cooperació Espanyola en els pròxims anys". El monarca va destacar la importància de continuar enfortint els llaços en àrees estratègiques com la creació d'ocupació, el canvi climàtic, la gestió de l'aigua i les migracions.

A més, el rei va posar en valor el paper de les empreses espanyoles a Egipte, assenyalant la intenció d'ampliar la seva presència en sectors com defensa, energies renovables, transport o medi ambient. "Comptem amb empreses capdavanteres que ja són presents i volem que s'expandeixin a noves àrees", va assegurar Felip VI.

No menys rellevant va ser la seva al·lusió al turisme, la llengua espanyola i, sobretot, l'arqueologia. El monarca va ressaltar la presència activa d'universitats i investigadors espanyols en territori egipci, esmentant específicament les 12 missions arqueològiques hispanoegípcies en funcionament. "Ens enorgulleix, en especial, la tasca de les 12 missions arqueològiques hispanoegípcies que operen al país", va afirmar.

Un dels aspectes que més il·lusió genera entorn d'aquesta visita és la seva possible coincidència amb la cerimònia inaugural del Gran Museu Egipci. Aquest espai, considerat el museu arqueològic més gran del món, ha comptat amb la participació espanyola en el seu desenvolupament. Per al rei, es tracta d'"un honor haver participat en la construcció d'aquest testimoni tangible de la valuosíssima herència cultural egípcia"

El president Al Sisi, per la seva banda, va mostrar el seu desig que el viatge es concreti "tan aviat com sigui possible". A més, no va dubtar a estendre una invitació directa al monarca per assistir a la cerimònia. També va fer extensiva aquesta invitació al president del Govern, Pedro Sánchez, que ja havia mantingut una reunió prèvia amb el mandatari egipci a La Moncloa.

Felip i Letícia refermen el seu paper clau en la diplomàcia espanyola

Amb aquesta nova confirmació, el rei Felip i la reina Letícia amplien la seva agenda internacional, reforçant el paper de la Corona com a eina diplomàtica al servei de l'Estat. Des de 2014, els reis han visitat països com França, Mèxic, Japó, Regne Unit, Perú, Corea del Sud, Argentina o Cuba, entre d'altres.

Cada un d'aquests viatges ha estat marcat per una estratègia ben definida. Tracten d'enfortir relacions, obrir nous mercats per a les empreses espanyoles i projectar una imatge moderna d'Espanya. La visita a Egipte, sens dubte, s'emmarca en aquesta mateixa línia i afegeix una dimensió cultural particularment valuosa.

Amb la confirmació d'aquest pròxim viatge a Egipte, el rei Felip i la reina Letícia encaren la recta final de l'any amb una agenda internacional especialment activa. A la qual se sumarà al novembre la seva esperada visita a la Xina. Dos destins estratègics que reforcen el seu compromís amb una diplomàcia ferma, moderna i efectiva.