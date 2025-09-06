Visitem la casa de luxe on viuen Telma Ortiz i Robert Gavin i hi ha una cosa important

Aquesta setmana hem tingut accés a noves dades sobre l'habitatge de Telma Ortiz i la seva parella, Robert Gavin, a Madrid. La germana de la reina Letícia fa temps que està allunyada del focus, però la seva vida privada segueix generant interès per l'entorn en què ha triat establir-se amb la seva família. Tanmateix, més enllà del luxe esperat, hi ha un element que marca la diferència a casa seva.
La casa es troba en una de les urbanitzacions més exclusives de Madrid, El Soto de La Moraleja, on resideixen empresaris, diplomàtics i personalitats públiques. La seva elecció no és casual i respon a un motiu molt concret. Què fa que aquest lloc sigui tan especial per a Telma Ortiz i Robert Gavin?
Així és l'habitatge on viuen Telma Ortiz i Robert Gavin
El cognom Ortiz ha estat lligat a l'atenció mediàtica des de 2004, quan Letícia es va casar amb l'aleshores príncep Felip. Des de llavors, la vida de Telma Ortiz s'ha analitzat al detall, tot i que ella sempre ha intentat mantenir un perfil baix. El 2022 va prendre la decisió de mudar-se amb Robert Gavin a una nova llar a Madrid, un canvi que va coincidir amb l'inici d'una etapa més estable a la seva vida.
No és la primera vegada que la seva residència genera interès. Durant anys va viure a Barcelona, en un pis cèntric que li va permetre certa normalitat. Tanmateix, la pressió mediàtica i la seva nova vida en parella van fer que busquessin un lloc més discret i protegit.
Aquest context explica per què l'elecció d'El Soto de La Moraleja encaixa tan bé amb les seves necessitats actuals. La llar de Telma Ortiz i Robert Gavin no és un palau de conte, sinó un xalet adossat d'aspecte funcional i còmode. Segons va publicar La Razón, l'habitatge va ser adquirit per la parella el 2022 i el seu preu s'estima entre 1 i 1,5 milions d'euros.
La casa disposa de diverses plantes, incloent-hi soterrani i golfes, a més d'un jardí privat ideal per a la intimitat familiar. Com passa amb molts habitatges de la urbanització, els propietaris compten amb la seva pròpia piscina, cosa que els permet gaudir de moments d'oci.
Lluny de decoracions ostentoses, la casa ha estat descrita com a "senzilla, amb una decoració molt de batalla". Aquest detall, revelat en mitjans com El Español, suggereix que la prioritat de la parella és la funcionalitat més que l'exhibició.
La seguretat de la urbanització: el més important de l'elecció de Telma Ortiz i Robert Gavin
El veritable valor d'El Soto de La Moraleja no és dins de les cases, sinó en el que envolta els residents. La urbanització compta amb un sistema de seguretat considerat un dels més eficaços de Madrid. Patrulles privades recorren la zona les 24 hores del dia i els accessos estan vigilats mitjançant càmeres i lectors de matrícules.
Aquesta protecció constant és la raó principal per la qual famílies com la de Telma Ortiz trien aquest lloc. Per a algú vinculat de manera directa amb la família reial, evitar mirades indiscretes i garantir la seguretat dels fills és un aspecte prioritari.
No és un detall menor: el cost d'aquests serveis de seguretat es reflecteix en les quotes comunitàries. Aquestes poden arribar a xifres mensuals elevades, però és una despesa que els residents consideren una inversió en tranquil·litat.
Serveis exclusius que completen la vida a El Soto de La Moraleja
Més enllà de la seguretat, la urbanització ofereix comoditats que converteixen la vida quotidiana en una experiència única. Els residents compten amb àmplies zones verdes, passeigs enjardinats i proximitat a camps de golf. També hi ha accés directe a clubs privats amb pistes de pàdel i tennis, que formen part de l'estil de vida de molts veïns.
A més, El Soto funciona pràcticament com una petita ciutat dins de Madrid. A la zona s'hi troben escoles privades de reconegut prestigi, serveis mèdics, bancs, restaurants i un centre comercial. Per a una parella amb fills, com Telma i Robert, aquesta infraestructura és un avantatge inqüestionable.
El valor afegit d'aquest entorn rau en el fet que tot està dissenyat perquè els residents gaudeixin de privacitat sense renunciar a la comoditat. No és casualitat que personalitats del món empresarial i artístic també el triïn com a residència.
La casa de Telma Ortiz i Robert Gavin a La Moraleja reflecteix un estil de vida discret on la seguretat és el veritable luxe. Més enllà de les xifres i l'entorn exclusiu, la seva elecció respon a una necessitat vital de tranquil·litat i protecció. El que queda per veure és si aquesta fórmula de vida blindada els permetrà gaudir, finalment, de l'estabilitat personal que tant han buscat.