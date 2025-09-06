Visitamos la casa de lujo donde viven Telma Ortiz y Robert Gavin y hay algo importante

Esta semana hemos tenido acceso a nuevos datos sobre la vivienda de Telma Ortiz y su pareja, Robert Gavin, en Madrid. La hermana de la reina Letizia lleva tiempo alejada del foco, pero su vida privada sigue generando interés por el entorno en el que ha elegido establecerse con su familia. Sin embargo, más allá del lujo esperado, hay un elemento que marca la diferencia en su hogar.

La casa se encuentra en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid, El Soto de La Moraleja, donde residen empresarios, diplomáticos y personalidades públicas. Su elección no es casual y responde a un motivo muy concreto. ¿Qué hace que este lugar sea tan especial para Telma Ortiz y Robert Gavin?

| Europa Press

Así es la vivienda donde viven Telma Ortiz y Robert Gavin

El apellido Ortiz ha estado ligado a la atención mediática desde 2004, cuando Letizia se casó con el entonces príncipe Felipe. Desde entonces, la vida de Telma Ortiz se ha analizado al detalle, aunque ella siempre ha tratado de mantener un perfil bajo. En 2022 tomó la decisión de mudarse con Robert Gavin a un nuevo hogar en Madrid, un cambio que coincidió con el inicio de una etapa más estable en su vida.

No es la primera vez que su residencia genera interés. Durante años vivió en Barcelona, en un piso céntrico que le permitió cierta normalidad. Sin embargo, la presión mediática y su nueva vida en pareja hicieron que buscaran un lugar más discreto y protegido.

Ese contexto explica por qué la elección de El Soto de La Moraleja encaja tan bien con sus necesidades actuales. El hogar de Telma Ortiz y Robert Gavin no es un palacio de cuento, sino un chalet adosado de aspecto funcional y cómodo. Según publicó La Razón, la vivienda fue adquirida por la pareja en 2022 y su precio se estima entre 1 y 1,5 millones de euros.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

La casa dispone de varias plantas, incluyendo sótano y buhardilla, además de un jardín privado ideal para la intimidad familiar. Como ocurre con muchas viviendas en la urbanización, los propietarios cuentan con sus propias piscinas, lo que les permite disfrutar de momentos de ocio.

Lejos de decoraciones ostentosas, la casa ha sido descrita como "sencilla, con una decoración muy de batalla". Este detalle, revelado en medios como El Español, sugiere que la prioridad de la pareja es la funcionalidad más que la exhibición.

La seguridad de la urbanización: lo más importante de la elección de Telma Ortiz y Robert Gavin

El verdadero valor de El Soto de La Moraleja no está dentro de las casas, sino en lo que rodea a los residentes. La urbanización cuenta con un sistema de seguridad considerado uno de los más eficaces de Madrid. Patrullas privadas recorren la zona las 24 horas del día y los accesos están vigilados mediante cámaras y lectores de matrículas.

Esta protección constante es la razón principal por la que familias como la de Telma Ortiz eligen este lugar. Para alguien vinculado de forma directa con la familia real, evitar miradas indiscretas y garantizar la seguridad de los hijos es un aspecto prioritario.

No es un detalle menor: el coste de estos servicios de seguridad se refleja en las cuotas comunitarias. Estos pueden alcanzar cifras mensuales elevadas, pero es un gasto que los residentes consideran una inversión en tranquilidad.

Servicios exclusivos que completan la vida en El Soto de La Moraleja

Más allá de la seguridad, la urbanización ofrece comodidades que convierten la vida cotidiana en una experiencia única. Los residentes cuentan con amplias zonas verdes, paseos ajardinados y proximidad a campos de golf. También hay acceso directo a clubes privados con pistas de pádel y tenis, que forman parte del estilo de vida de muchos vecinos.

Además, El Soto funciona prácticamente como una pequeña ciudad dentro de Madrid. En la zona se encuentran colegios privados de reconocido prestigio, servicios médicos, bancos, restaurantes y un centro comercial. Para una pareja con hijos, como Telma y Robert, esta infraestructura es una ventaja incuestionable.

El valor añadido de este entorno radica en que todo está diseñado para que los residentes disfruten de privacidad sin renunciar a la comodidad. No es casualidad que personalidades del mundo empresarial y artístico también lo elijan como residencia.

La casa de Telma Ortiz y Robert Gavin en La Moraleja refleja un estilo de vida discreto donde la seguridad es el verdadero lujo. Más allá de las cifras y el entorno exclusivo, su elección responde a una necesidad vital de tranquilidad y protección. Lo que queda por ver es si esta fórmula de vida blindada les permitirá disfrutar, al fin, de la estabilidad personal que tanto han buscado.