Visitem l’estranya casa que Brad Pitt ha comprat a Catalunya i destapem el seu pla

Brad Pitt torna a convertir-se en el centre de totes les mirades després que hagin transcendit tots els detalls sobre l'estranya i cridanera casa que ha comprat a Catalunya. Una edificació per a la qual ja ha posat en marxa un pla inesperat.
A més de ser un dels actors més famosos de Hollywood, Brad Pitt també és conegut pel seu interès per l'arquitectura. Tant és així que, avui dia, posseeix diversos immobles arreu del món, sent Château Miraval una de les seves propietats més emblemàtiques.
Ara, i en un gest que confirma el seu interès per l'arquitectura més innovadora, Brad Pitt ha afegit a la seva col·lecció de propietats un habitatge modular que va comprar a Catalunya. Casa que, tal com ha transcendit, ha traslladat fins a Califòrnia, el seu lloc de residència.
Tanmateix, no es tracta d'un projecte residencial a l'ús, sinó d'una peça que fusiona perfectament els conceptes de creativitat, sostenibilitat i avantguarda. Una adquisició que, sens dubte, encaixa amb el gust de l'actor pels espais únics i l'art aplicat a la vida quotidiana.
Tots els detalls sobre l'habitatge modular que Brad Pitt ha comprat a Catalunya
La propietat en qüestió és Casa Xasteros, dissenyada el 1969 per l'arquitecte grec Nikolaos Xasteros. Es tracta d'una construcció de fibra de vidre amb paviment de fusta i planta ovalada, coneguda popularment com 'la casa ovni'.
Amb tot just 45 metres quadrats, l'interior inclou una sala d'estar amb cuina oberta, un dormitori flexible i un bany modern. Els amplis finestrals afavoreixen l'entrada de llum natural i potencien la relació entre interior i entorn.
Tot i la seva mida reduïda, el nou habitatge de Brad Pitt ha sabut aprofitar al màxim cada racó; a més, compta amb un estil únic, futurista i minimalista. D'altra banda, l'ús de recursos reciclables i el seu plantejament eficient en termes energètics reforcen encara més el seu atractiu.
La història d'aquest model és tan particular com el seu disseny. Xasteros va patentar la proposta a començaments dels anys setanta i entre 1973 i 1978 se'n van construir ben poques unitats. Amb el pas del temps, diverses d'elles van acabar destruïdes o abandonades.
Tanmateix, l'exemplar adquirit per Brad Pitt va ser trobat a Grècia pel galerista francès Clément Cividino, que el va trobar en estat de ruïna. Posteriorment, el va traslladar a Catalunya, on va ser restaurat en una drassana de l’Escala per mostrar-lo com a mostra de microarquitectura del segle XX.
Durant diversos mesos, l'habitatge va estar exposat a Terra Remota, un celler de l'Empordà reconvertit en espai cultural. Allà va romandre entre juny i setembre de 2023, generant atenció entre experts i col·leccionistes.
Tant és així que, segons Forbes, projectes com la nova casa de Brad Pitt exemplifiquen a la perfecció la tendència en auge de cases transportables que prioritzen ecologia i estètica.
D'altra banda, segons ha transcendit, l'operació de compra es va mantenir reservada fins al 2025, quan es va conèixer públicament. A més, el seu trasllat a Califòrnia va ser complex, ja que es va haver de desmuntar l'estructura en seccions i enviar-la en contenidors marítims.