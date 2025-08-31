Visitamos la extraña casa que Brad Pitt ha comprado en Cataluña y destapamos su plan

Brad Pitt vuelve a convertirse en el centro de todas las miradas después de que hayan trascendido todos los detalles sobre la extraña y llamativa casa que ha comprado en Cataluña. Una edificación para la que ya ha puesto en marcha un inesperado plan.

Además de ser uno de los actores más famosos de Hollywood, Brad Pitt también es conocido por su interés por la arquitectura. Tanto es así que, a día de hoy, posee varios inmuebles por todo el mundo, siendo Château Miraval una de sus propiedades más emblemáticas.

Ahora, y en un gesto que confirma su interés por la arquitectura más innovadora, Brad Pitt ha añadido a su colección de propiedades una vivienda modular que compró en Cataluña. Casa que, tal y como ha trascendido, ha trasladado hasta California, su lugar de residencia.

Sin embargo, no se trata de un proyecto residencial al uso, sino de una pieza que fusiona perfectamente los conceptos de creatividad, sostenibilidad y vanguardia. Una adquisición que, sin duda, encaja con el gusto del actor por los espacios únicos y el arte aplicado a la vida cotidiana.

Todos los detalles sobre la vivienda modular que Brad Pitt ha comprado en Cataluña

La propiedad en cuestión es Casa Xasteros, diseñada en 1969 por el arquitecto griego Nikolaos Xasteros. Se trata de una construcción de fibra de vidrio con pavimento de madera y planta ovalada, conocida popularmente como 'la casa ovni'.

Con apenas 45 metros cuadrados, el interior incluye un salón con cocina abierta, un dormitorio flexible y un baño moderno. Los amplios ventanales favorecen la entrada de luz natural y potencian la relación entre interior y entorno.

A pesar de su tamaño reducido, la nueva vivienda de Brad Pitt ha sabido aprovechar al máximo cada rincón, además, cuenta con un estilo único, futurista y minimalista. Por otro lado, el empleo de recursos reciclables y su planteamiento eficiente en términos energéticos refuerzan aún más su atractivo.

La historia de este modelo es tan particular como su diseño. Xasteros patentó la propuesta a comienzos de los años setenta y entre 1973 y 1978 se construyeron muy pocas unidades. Con el paso del tiempo, varias de ellas acabaron destruidas o abandonadas.

Sin embargo, el ejemplar adquirido por Brad Pitt fue hallado en Grecia por el galerista francés Clément Cividino, quien lo encontró en estado de ruina. Posteriormente, lo trasladó a Cataluña, donde fue restaurado en un astillero de L’Escala para mostrarlo como muestra de microarquitectura del siglo XX.

Durante varios meses, la vivienda estuvo expuesta en Terra Remota, un viñedo del Empordà reconvertido en espacio cultural. Allí permaneció entre junio y septiembre de 2023, generando atención entre expertos y coleccionistas.

Tanto es así que, según Forbes, proyectos como la nueva casa de Brad Pitt ejemplifican a la perfección la tendencia en auge de casas transportables que priorizan ecología y estética.

Por otro lado, según ha trascendido, la operación de compra se mantuvo reservada hasta 2025, cuando se conoció públicamente. Además, su traslado a California fue complejo, ya que se tuvo que desmontar la estructura en secciones y enviarla en contenedores marítimos.