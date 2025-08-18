Brad Pitt té un gest amb Espanya que li ha costat més de 10 milions d'euros

Brad Pitt ha sorprès molts amb un moviment recent que ha despertat l'atenció tant a Hollywood com a Europa. L'actor ha tingut un gest especial que el connecta directament amb l'estètica i la cultura espanyola. Aquesta nova decisió ha estat interpretada per alguns com un gest simbòlic i sentimental.
El gest de l'actor no ha estat altre que la compra d'una espectacular mansió a Los Angeles, construïda sota l'estil colonial espanyol. Segons ha publicat The Wall Street Journal, Pitt ha desemborsat 12 milions de dòlars per una casa situada a Hollywood Hills. Es tracta d'una propietat que pertanyia al guitarrista de la banda The Killers, Dave Keuning, i que conserva tots els elements clàssics de les cases inspirades en l'arquitectura mediterrània.
Més enllà del seu evident interès pel disseny, aquesta decisió també ha estat interpretada com un gest a la seva actual parella, l'empresària Inés de Ramón, d'origen espanyol. La relació entre tots dos ha agafat força els darrers mesos, i no es descarta que aquesta mansió es converteixi en un espai compartit. La propietat compta amb vistes al Pacífic i al cartell de Hollywood, i està ubicada en un enclavament històric on han viscut diverses estrelles.
L'arquitectura espanyola conquereix Brad Pitt en la seva última inversió
Construïda el 1989, la casa conserva sostres amb bigues de fusta, grans finestrals, terres de terracota i espais oberts al jardí a l'estil espanyol. Té dues plantes, una gran suite principal amb terrassa privada, bany de marbre i una cuina amb illa de marbre vetat. A més, inclou sala de cinema, despatx, piscina, jacuzzi, i fins i tot un estudi de gravació independent al terreny.
Aquesta compra se suma a la ja extensa col·lecció de propietats de l'actor, que inclou residències a Califòrnia, Nova Orleans, Nova York, i fins i tot Europa. El 2022, va adquirir una vila històrica a Carmel Highlands, i en el passat també ha posseït una finca a Mallorca. Tot això confirma la seva afició per les cases amb història, caràcter i disseny personalitzat.
Un luxe que reflecteix el gust i la passió de Brad Pitt
Pitt no només ha estat un dels actors més exitosos de la seva generació, sinó també un empresari atent a les oportunitats. La seva marca de cosmètica natural, Le Domaine, i el seu celler a Château Miraval l'han consolidat com una figura polifacètica. La inversió en propietats, especialment les d'inspiració europea, sembla ser una altra de les seves passions.
Finalment, el gest que ha tingut Brad Pitt amb Espanya, encara que no hagi estat dins del seu territori, reflecteix una afinitat estètica i personal que ha captat l'atenció del públic. Sigui per amor, disseny o totes dues coses, l'actor ha apostat per una llar que parla el llenguatge del sud d'Europa i que no li ha sortit precisament barat