Victoria Beckham, mare de Romeo Beckham, ho confirma a les xarxes: hi ha fotos

Victoria Beckham ha sorprès els seus seguidors publicant a les xarxes diverses fotos amb Romeo Beckham. Aquestes han vingut a confirmar quelcom molt important.
Sí, ni més ni menys que, encara que tinguin problemes amb el seu fill Brooklyn, aquests no han aconseguit enterbolir la seva felicitat. I no només això, també que la unió continua sent el punt fort de la seva família.
Victoria Beckham dona tot el protagonisme a Romeo Beckham per un motiu especial
En les últimes hores, Victoria Beckham ha estat de celebració. La raó ha estat el 22è aniversari del seu fill Romeo Beckham, a qui ha volgut homenatjar amb una festa molt especial. Una cita que ha reunit la família i amics, que han gaudit al màxim.
Com no podia ser d’una altra manera, la cantant i reconeguda dissenyadora ha compartit a les seves xarxes socials les instantànies de la celebració. Hi apareix el jove somrient, gaudint de l’afecte dels seus i mostrant com de feliç se sent de tenir al seu voltant qui més estima.
Les imatges mostren, a més, Victoria abraçant David Beckham, gaudint de la celebració i els germans petits sumant-se a la festa amb entusiasme. Fotografies naturals, allunyades de la posada forçada, que transmeten l’escalfor d’una llar on la unió familiar és protagonista.
Les fotos que confirmen la fortalesa de la família Beckham
Les publicacions de Victoria Beckham no s’han limitat a mostrar una festa d’aniversari. S’han interpretat com un missatge clar cap als seus seguidors i cap a qui fa temps que especula sobre la família. Amb aquestes fotos, ella ha deixat palès que l’amor i la unió continuen marcant la vida dels Beckham.
Han servit per dissipar dubtes i deixar clar que, si bé el fill gran, Brooklyn, s'ha distanciat respecte del clan, la resta romanen units i celebren junts els moments més importants. La festa de Romeo ha estat, en definitiva, la demostració que res enterboleix l’alegria del nucli familiar.
És més, David Beckham, al costat de la seva dona, ha projectat una imatge especial. Sí, la d’uns pares orgullosos que celebren el creixement del seu fill.
La festa d’aniversari i les fotos compartides, per tant, han tingut un efecte doble. D’una banda, demostren l’alegria de Romeo en una etapa clau de la seva joventut. De l’altra, confirmen que, si bé Brooklyn no forma part del nucli familiar, la relació entre la parella i els seus fills continua sent sòlida.