Mette-Marit i Haakon de Noruega reapareixen i tothom es fixa en el mateix detall

Els prínceps hereus Haakon de Noruega i Mette-Marit han tornat a deixar-se veure en públic després de diverses setmanes complicades. Ho han fet en un acte de gran rellevància, on s’esperava que l’ambient relaxat servís per mostrar la seva faceta més propera i natural. Tanmateix, tot i que la parella s’ha mostrat atenta i amable amb els assistents, el que realment ha acaparat totes les mirades ha estat un detall molt concret.
Sí, ni més ni menys que ha sorprès el somriure de la princesa. I és que aquest gest ha deixat entreveure la realitat que està vivint. No ha estat un somriure natural, sinó forçat.
La reaparició de Mette-Marit i Haakon de Noruega en un homenatge cultural
Els prínceps Haakon de Noruega i Mette-Marit han reaparegut en les últimes hores de manera pública. Després dels escàndols i la complicada situació a què s’enfronta el fill gran d’ella, Marius Borg, han continuat amb la seva agenda oficial. I això els ha portat a visitar el Filmparken, a Jar, on s’ha retut un homenatge especial a una de les grans estrelles del cinema noruec: Liv Ullmann.
La cita, on se celebrava el 90 aniversari del complex cinematogràfic, ha comptat amb la presència de nombroses personalitats. I ha estat concebuda com una celebració de la trajectòria artística de l’actriu.
Per a l’ocasió, Haakon ha optat per un vestit fosc acompanyat de corbata blava, mostrant la sobrietat que sol caracteritzar-lo en els seus compromisos oficials. En canvi, la princesa s'ha decantat per un vestit i pantalons en tons morats i blancs, que no ha passat desapercebut per la seva elegància.
Al llarg de l’acte, tots dos han saludat amb amabilitat, han intercanviat gestos propers i s’han mostrat atents amb els organitzadors. Sense oblidar que han tingut breus diàlegs amb alguns dels assistents més significatius.
Tanmateix, els flaixos i les càmeres han acabat centrant la seva atenció en un aspecte inesperat. No ha estat ni el vestuari ni la solemnitat de l’acte el que ha acaparat la mirada de tothom, sinó el rostre de Mette-Marit. I, en especial, l’expressió del seu somriure.
El somriure de Mette-Marit, dona d'Haakon de Noruega, no deixa ningú indiferent
Mette-Marit ha intentat transmetre serenitat, però el seu somriure ha deixat entreveure una altra realitat. A les xarxes, molts han coincidit que no es tractava d’una expressió espontània, sinó d’un gest forçat. Sí, un gest que semblava amagar la tensió emocional que arrossega en els últims temps.
El motiu no és desconegut per a qui segueix l’actualitat de la família reial noruega. En paral·lel a les seves obligacions oficials, ella s’enfronta a la complicada situació del seu fill gran, qui té diversos problemes judicials. Un context que, sens dubte, afecta l’ànim de la princesa.
La impossibilitat d’ocultar aquest pes emocional s’ha reflectit en la manera com ha somrigut en la mencionada cita cultural. Mentre Haakon mantenia la seva habitual compostura, ella ha mostrat un posat que deixava entreveure que, com se sol dir, la processó va per dins. El somriure, encara que present, ha mancat de la naturalitat a què el públic està acostumat.
Aquest detall no ha passat desapercebut per a ningú. La imatge d’una princesa que intenta complir amb els seus deures institucionals mentre afronta un calvari personal s’ha convertit en el comentari més repetit després de la reaparició