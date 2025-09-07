Victoria Beckham, madre de Romeo Beckham, lo confirma en redes: hay varias fotos

Victoria Beckham ha sorprendido a sus seguidores publicando en redes varias fotos con Romeo Beckham. Las mismas han venido a confirmar algo muy importante.

Sí, ni más ni menos que, aunque tengan problemas con su hijo Brooklyn, estos no han conseguido empañar su felicidad. Y no solo eso, también que la unión sigue siendo el punto fuerte de su familia.

| Europa Press

Victoria Beckham da todo el protagonismo a Romeo Beckham por un motivo especial

En las últimas horas, Victoria Beckham ha estado de celebración. La razón no ha sido otra que el 22 cumpleaños de su hijo Romeo Beckham, al que ha querido homenajear con una fiesta muy especial. Una cita que ha reunido a la familia y amigos, que han disfrutado al máximo.

Como no podía ser de otra manera, la cantante y reconocida diseñadora ha compartido en sus redes sociales las instantáneas del festejo. En ellas aparece el joven sonriente, disfrutando del cariño de los suyos y mostrando lo feliz que se siente al tener a su alrededor a quienes más quiere.

Las imágenes muestran además a Victoria abrazando a su hijo, a David Beckham disfrutando de la celebración y a los hermanos pequeños sumándose a la fiesta con entusiasmo. Fotografías naturales, alejadas de la pose forzada, que transmiten el calor de un hogar en el que la unión familiar es protagonista.

| Instagram, @victoriabeckham

Las fotos que confirman la fortaleza de la familia Beckham

Las publicaciones de Victoria Beckham no se han limitado a mostrar una fiesta de cumpleaños. Se han interpretado como un mensaje claro hacia sus seguidores y hacia quienes llevan tiempo especulando sobre la familia. Con estas fotos, ella ha dejado patente que el amor y la unión siguen marcando la vida de los Beckham.

Han servido para despejar dudas y dejar claro que, aunque el hijo mayor, Brooklyn, ha tomado distancia respecto al clan, los demás permanecen unidos y celebran juntos los momentos más importantes. La fiesta de Romeo ha sido, en definitiva, la demostración de que nada empaña la alegría del núcleo familiar.

| Instagram, @victoriabeckham

Es más, David Beckham, junto a su mujer, han proyectado una imagen especial. Sí, la de unos padres orgullosos que celebran el crecimiento de su vástago.

La fiesta de cumpleaños y las fotos compartidas, por tanto, han tenido un efecto doble. Por un lado, han mostrado la alegría de Romeo en una etapa clave de su juventud. Por otro, han confirmado que, aunque Brooklyn no forme parte activa del núcleo familiar, la relación entre la pareja y sus hijos sigue siendo sólida.