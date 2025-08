El vestit de Maria Fernández Vidal per combatre la calor en un casament

per Mireia Puig

La presentadora esportiva Maria Fernández Vidal, un dels rostres més seguits a TV3, va trobar la fórmula ideal per no sucumbir a la xafogor en ple agost amb un vestit groc. Durant un casament familiar celebrat en un entorn enjardinat a l'aire lliure, la periodista va aparèixer radiant mentre semblava evadir la calorada que caracteritza aquest tipus d'esdeveniments a l'estiu.

Elegància funcional per a un casament en plena calor

Com a convidada principal en un casament que va interrompre les seves vacances d'agost —mes de renúncies a agendes rígides— Fernández Vidal va brillar amb una aposta cromàtica lluminosa. El disseny, de tall fluid i teixit lleuger, incloïa un tall lateral que aportava ventilació just on el sol crema més. El resultat va ser funcional i responsable amb el context estival, sense renunciar a la sofisticació.

La seva filla gran, Rita, de nou anys, també va cridar l'atenció entre els jardins amb un conjunt rosa suau, impecable i aparentment poc calorós, que reflectia delicadesa sense renunciar al confort. De fet, el vídeo d'un dels convidats, un cuiner local de Granollers, va captar totes dues caminant juntes amb desimboltura. Exploraven el càtering a l'aire lliure, sense senyals d'incomoditat davant les temperatures altes.

| TV3, XCatalunya

La cerimònia també va servir per veure, de manera efímera, Rita per darrere. El clip la incloïa accidentalment en càmera, però la seva imatge va ser posteriorment pixelada per a més privacitat. Fernández Vidal, de 40 anys, mare de Rita, Pau i Martí, va mostrar una harmonia familiar sense ostentacions ni exhibicions innecessàries.

Naturalitat com a millor complement

El compte d'Instagram de la periodista es va omplir de comentaris elogiant l'elecció cromàtica i l'encert davant el clima en una gala d'estiu. Els seus seguidors van destacar l'equilibri entre elegància, composició del teixit i el to càlid. Això va ser el que va convertir el look en un exemple per a convidades que afronten casaments d'estiu sense renunciar a l'estil.

A més, mitjans pròxims a TV3 Informatius van recordar el perfil professional de Fernández Vidal. Llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, presentadora d'esports al Telenotícies Vespre i figura habitual del canal des de fa anys.

Aquest contrast entre la formalitat del casament i la naturalitat dels looks va afegir frescor a un esdeveniment on moltes vegades el protocol pot aixafar el confort. L'estil d'ambdues —mare i filla— va ser qualificat d'autèntic, sense estridències, però amb coherència emocional. En conjugar color, clima i comoditat, Maria Fernández Vidal es va convertir en la convidada de casament ideal per al mes més sufocant de l'estiu.

La seva proposta confirma que vestir bé també és encertar amb el teixit i el tall. Sobretot per a qui sap que no n'hi ha prou amb estar maca, també cal sentir-se fresca. Potser aquest estiu serà el torn per triomfar del groc als casaments catalans. El que és una aposta segura és un vestit que no pesi, que respiri i que il·lumini sense desafiar la calor.