Maria Fernández Vidal sorprèn amb els noms dels seus dos fills

La vida d'una periodista de renom no sempre és fàcil, especialment quan es tracta d'equilibrar una carrera exitosa amb la criança de tres fills. Maria Fernández Vidal, la destacada presentadora d'esports de TV3, ho sap molt bé. Recentment, va compartir a les seves xarxes socials un tendre moment familiar que ha commogut els seus seguidors.

| ACN, MarekPhoto's Images

Un moment familiar que commou

En una publicació recent al seu compte d'Instagram, Maria va compartir una fotografia dels seus dos fills grans caminant agafats de la mà camí a l'escola. La imatge va capturar l'essència de la complicitat i l'amor fraternal, mostrant els nens vestits amb disfresses triades per ells mateixos. El gran, de 9 anys, va optar per un vestit que evocava un samurai, demostrant el seu gust per personatges forts i valents. Per la seva banda, el segon, de 7 anys, va triar la disfressa de Batman, l'icònic superheroi, complet amb orelles i capa, llest per conquerir l'aula amb la seva valentia.

| TV3, Instagram

Maria va acompanyar la imatge amb una sincera reflexió: "Últim dia, per fi". Aquesta frase reflecteix l'esforç i la dedicació que implica per a molts pares l'organització d'activitats escolars que requereixen disfresses, especialment quan es tenen diversos fills en diferents etapes escolars.

Una Trajectòria Professional Destacada

Als seus 39 anys, Maria Fernández Vidal s'ha consolidat com una de les figures més respectades en el periodisme esportiu a Catalunya. Originària de La Roca del Vallès, la seva passió per l'esport i la comunicació la van portar a formar part de l'equip de TV3, on ha presentat els segments esportius en el 'Telenotícies Migdia' i el 'Telenotícies Vespre'. A més, ha conduït programes esportius especials i ha col·laborat amb publicacions reconegudes, demostrant la seva versatilitat i compromís amb la informació veraç i oportuna.

La Importància de la Família

Malgrat la seva atapeïda agenda, Maria sempre ha prioritzat el seu rol com a mare. A més dels seus dos fills grans, té un tercer fill, nascut al gener de 2022. Durant aquest últim embaràs, Maria va enfrontar desafiaments significatius, incloent una hiperèmesi gravídica que la va mantenir allunyada de les pantalles durant un temps. No obstant això, la seva fortalesa i dedicació li van permetre superar aquests obstacles i tornar amb renovada energia a la seva tasca periodística.

La tria de noms tradicionals per als seus fills reflecteix el seu arrelament a la cultura catalana i el seu desig de transmetre aquesta herència a la pròxima generació. En una era on les tendències poden influir en decisions personals, Maria i el seu marit han optat per noms clàssics que ressonen amb identitat i tradició.