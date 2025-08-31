El veritable motiu pel qual la infanta Elena va trencar amb Cayetano Martínez de Irujo

Anys després de la seva sonada ruptura sentimental, Cayetano Martínez de Irujo va desvelar el veritable motiu pel qual va decidir posar punt final a la seva relació amb la infanta Elena. Una informació que, sens dubte, ha deixat més d'un sense paraules.
Va ser l'any 1989 quan es va generar un gran rebombori al voltant de la primogènita del rei Joan Carles en confirmar-se el seu festeig amb el fill de la duquessa d'Alba. Un romanç que ambdós van portar amb total secretisme i que va durar tot just tres mesos.
Durant anys, tant la infanta Elena com Cayetano Martínez de Irujo han romàs en silenci, generant així un gran misteri al seu voltant. Tanmateix, al gener de 2023, el duc d'Arjona va decidir fer un pas endavant per desvelar el veritable motiu de la seva ruptura.
L'aristòcrata va obrir el seu cor al programa de Risto Mejide, Viajando con Chester, intervenció televisiva en la qual va abordar aspectes de la seva vida que fins aleshores havien romàs ocults.
Durant la seva entrevista, Cayetano Martínez de Irujo va parlar sense embuts sobre els seus moments més complicats, les seves addiccions i, sobretot, la seva trajectòria amorosa. A més, també va voler desvetllar les raons per les quals va decidir trencar la seva relació amb la infanta Elena.
I és que, encara que aquesta no era la primera vegada que feia referència al seu romanç amb la primogènita dels emèrits, mai havia donat tants detalls sobre aquesta història. Tant és així que el seu relat va ajudar els teleespectadors a comprendre millor els motius que el van portar a allunyar-se d'aquesta relació.
Cayetano Martínez de Irujo desvela el veritable motiu pel qual va trencar amb la infanta Elena
Durant la seva conversa, Risto Mejide no va voler deixar passar l'ocasió per fer-li una pregunta clara i directa a Cayetano Martínez de Irujo: “Creus que has pogut enamorar-te?”
“No. Fins que no he resolt el problema que tenia, era impossible enamorar-se”, li va respondre l'aristòcrata. Paraules amb les quals va deixar clar que les seves batalles internes van marcar de manera decisiva la seva manera de relacionar-se.
En aquest moment, Cayetano Martínez de Irujo va explicar que aquell conflicte personal el va portar a estar ingressat en un centre de rehabilitació. A més, i després de mencionar algunes de les seves relacions sentimentals, va voler centrar-se en una en concret: la seva història amb la infanta Elena.
Malgrat la discreció que sempre ha mostrat en relació amb aquest tema, no va tenir cap problema a desvelar que va ser ell qui va decidir acabar la relació. D'altra banda, també va voler explicar les raons que el van portar a prendre aquesta decisió:
“Va ser una circumstància, a ella no li va agradar gaire que ho digués al llibre… No se sabia, va ser tot molt ocult i secret. La infanta és una grandíssima persona, la tenia a prop en l'ambient hípic. Però en tres mesos em vaig adonar que no estava preparat per sortir d'una cel·la educacional tan forta com la meva per ficar-me en una de més gran”.
Tal com va confirmar el mateix Cayetano Martínez de Irujo, “no m'hi veia”. Tanmateix, tot el seu entorn es va entossudir que seguís endavant amb la seva relació, excepte dues persones: la seva “nana” i la seva germana Eugenia Martínez de Irujo.
“La meva nana era l'única que m'entenia i em va dir: «Fill, tu no has nascut per ser un segon».[…]L'única que es va mantenir molt imparcial va ser la meva germana Eugenia, però tots els altres m'empenyien en aquesta direcció.[…]Però vaig tenir la força de dir «això no és el meu»… No és el que jo buscava, dins la meva confusió interna hi havia coses que tenia clares”