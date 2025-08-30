Enric Masip, 3 fills, un d’ells actor: El curiós nom del més petit

El cognom Masip pesa en l'esport, però avui l'interès apunta a la seva esfera més íntima i quotidiana. L'excapità del Barça d'handbol cultiva un perfil familiar actiu i aquí neix una intriga sentimental que atrapa. Masip va viatjar a Edimburg amb els seus tres fills per celebrar un aniversari que va unir la família i va encendre els comentaris. L'escapada va mostrar una estampa espontània, sense posats d'estudi, i va tornar tendència el cognom amb un motiu molt concret.
Eric, el gran, actor amb presència en sèries i cinema de plataforma
El benjamí va bufar catorze espelmes i es va endur el protagonisme, entre abraçades, bromes i una alegria que va traspassar la pantalla. El primogènit és Eric Masip, reconegut pel gran públic gràcies a personatges en ficcions recents i pel·lícules juvenils d'enorme tirada. El seu nom apareix a Veneno, Alba i a la saga A través de mi ventana, que va disparar la seva visibilitat i va consolidar una comunitat internacional. També manté activitat a xarxes amb estrenes i campanyes, encadenant projectes que el situen a la primera línia del star-system jove.
Adriana, discreció pública i vincles amb l'entorn blaugrana
Al seu perfil s'han anunciat llançaments recents, confirmant una agenda que creix a ritme de rodatge. Adriana és la germana del mig i prefereix un perfil mediàtic baix, encara que apareix en aniversaris i reunions familiars compartides pel seu pare. El seu nom, però, ha aparegut en estructures vinculades a l'entorn del club, amb responsabilitat de gestió i presència en projectes institucionals. Aquesta combinació de discreció i feina de despatx explica la seva menor exposició, però també la seva rellevància a la rereguarda barcelonista.
El nom del petit
El benjamí de la casa es diu Jordan, una elecció que sorprèn i alhora revela una devoció esportiva de llarga durada. No és casualitat, perquè Enric va explicar públicament que va batejar el seu fill en honor a Michael Jordan, el seu referent absolut. La connexió va quedar explicitada després d'una foto amb el mític exjugador, un moment que va barrejar emoció personal i relat generacional. Les publicacions familiars reforcen la pista, amb etiquetes a Eric, Adriana i al petit Jordan en moments entranyables del timeline.
Després de publicar la imatge amb Michael Jordan, el directiu va rebre una allau de comentaris celebrant la trobada i el tribut. En paral·lel, la postal escocesa va recollir felicitacions per al petit, amb picades d'ullet còmplices d'amics i antics companys de vestidor blaugrana. Fins i tot hi va haver records emotius de dies familiars, com aquell en què el menor va esclatar a plorar quan el seu germà gran va reprendre compromisos professionals.
Una família entre rodatges, gestió i adolescència
Eric encadena projectes, manté presència a plataformes i cuida el tracte amb la premsa, mentre el cognom guanya pes en la cultura pop. Jordan continua la seva adolescència emparat pels seus, i Adriana referma responsabilitats discretes en iniciatives vinculades a l'univers blaugrana. El resultat és un retrat familiar reconeixible i coherent, on esport, pantalla i vida privada conviuen sense excessos ni mitologies artificioses.