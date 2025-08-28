El rei Felip (57 anys) fa una promesa que deixa la reina Sofia molt emocionada

El rei Felip, als 57 anys, ha fet una promesa que ha commogut profundament la reina Sofia, posant de manifest el fort vincle que uneix la família reial. Aquesta declaració pren una importància especial en el context actual, marcat pel delicat estat de salut d'un membre molt estimat. Sens dubte, ha suposat un gran alleujament per a la reina emèrita, que ha viscut setmanes plenes de preocupació.
El motiu d'aquesta promesa és la princesa Irene de Grècia, germana petita de la reina emèrita, que actualment viu amb Sofia al Palau de la Zarzuela. Amb 83 anys, Irene travessa un moment complicat a causa de diversos problemes de salut que han anat empitjorant els darrers mesos. El rei Felip s'ha compromès a vetllar personalment pel seu benestar, assegurant que estarà envoltada de les millors cures mèdiques.
A més, el monarca ha garantit que tant ell com la reina Letícia visitaran la princesa Irene cada dia, per acompanyar-la i oferir-li el suport que necessita. Aquesta mostra d'afecte ha emocionat molt la reina Sofia, que veu en la seva germana una amiga i confident. La unió de la família es reforça en aquests instants d'incertesa i preocupació.
Irene de Grècia afronta un estiu complicat des del seu refugi a la Zarzuela
Des que es va traslladar a la Zarzuela, després de la mort de la seva mare Frederica de Grècia, Irene de Grècia ha portat una vida tranquil·la i protegida dins del palau. Tanmateix, aquest estiu ha estat especialment dur per a la família reial, ja que la salut de la princesa ha empitjorat notablement. De fet, ni tan sols ha pogut desplaçar-se a Marivent, a Mallorca, lloc on solia passar temporades d'estiu.
El Palau de la Zarzuela s'ha convertit en el refugi on Irene rep atenció constant i personalitzada. Allà, compta amb totes les comoditats necessàries per fer el seu dia a dia el més suportable possible, envoltada de cures que inclouen suport mèdic i atenció familiar propera. El seu estat ha obligat a adaptar el seu entorn per facilitar la seva mobilitat i confort.
El rei Felip assumeix un paper actiu mentre la reina Sofia es manté esperançada
Les darreres imatges públiques de la princesa la van mostrar en cadira de rodes, cosa que evidencia les seves dificultats per desplaçar-se. Aquests problemes físics han incrementat la preocupació a la família i han impulsat la decisió del rei Felip VI d'assumir un paper actiu en la seva cura diària. La delicada situació ha unit encara més la família reial.
Així, la promesa del rei no només demostra el seu compromís com a monarca, sinó també com a membre d'una família que, en moments complexos, s'ajuda mútuament amb amor i dedicació. La reina Sofia ha trobat en aquesta mostra de suport un motiu per emocionar-se i reforçar l'esperança que Irene rebi la millor atenció possible en aquests temps difícils.