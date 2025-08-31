El verdadero motivo por el que la infanta Elena rompió con Cayetano Martínez de Irujo

Años después de su sonada ruptura sentimental, Cayetano Martínez de Irujo desveló el verdadero motivo por el que decidió poner punto y final a su relación con la infanta Elena. Una información que, sin duda, ha dejado a más de uno sin palabras.

Fue en el año 1989 cuando se generó un gran revuelo alrededor de la primogénita del rey Juan Carlos al confirmarse su noviazgo con el hijo de la duquesa de Alba. Un romance que ambos llevaron con total secretismo y que duró apenas tres meses.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

Durante años, tanto la infanta Elena como Cayetano Martínez de Irujo han permanecido en silencio, generando así un gran misterio a su alrededor. Sin embargo, en enero de 2023, el duque de Arjona decidió dar un paso al frente para desvelar el verdadero motivo de su ruptura.

El aristócrata abrió su corazón en el programa de Risto Mejide, Viajando con Chester, intervención televisiva en la que abordó aspectos de su vida que hasta entonces habían permanecido ocultos.

| Mediaset

Durante su entrevista, Cayetano Martínez de Irujo habló sin tapujos sobre sus momentos más complicados, sus adicciones y, sobre todo, su trayectoria amorosa. Además, también quiso desvelar las razones por las que decidió romper su relación con la infanta Elena.

Y es que, aunque esta no era la primera vez que hacía referencia a su romance con la primogénita de los eméritos, nunca había dado tantos detalles sobre esta historia. Tanto es así que su relato ayudó a los telespectadores a comprender mejor los motivos que lo llevaron a alejarse de esa relación.

Cayetano Martínez de Irujo desvela el verdadero motivo por el que rompió con la infanta Elena

Durante su conversación, Risto Mejide no quiso dejar pasar la ocasión para hacerle una pregunta clara y directa a Cayetano Martínez de Irujo: “¿Crees que has podido enamorarte?”.

“No. Hasta que no he resuelto el problema que tenía, era imposible enamorarse”, le respondió el aristócrata. Palabras con las que dejó claro que sus batallas internas marcaron de forma decisiva su manera de relacionarse.

| Mediaset

En este momento, Cayetano Martínez de Irujo explicó que ese conflicto personal le llevó a estar ingresado en un centro de rehabilitación. Además, y tras mencionar algunas de sus relaciones sentimentales, quiso centrarse en una en específico: su historia con la infanta Elena.

A pesar de la discreción que ha mostrado siempre en relación con este tema, no tuvo ningún problema en desvelar que fue él quien decidió terminar la relación. Por otro lado, también quiso explicar las razones que le llevaron a tomar esta decisión:

“Fue una circunstancia, a ella no le gustó mucho que lo dijera en el libro… No se sabía, fue todo muy oculto y secreto. La infanta es una grandísima persona, la tenía cerca en el ambiente hípico. Pero en tres meses me di cuenta de que no estaba preparado para salir de una celda educacional tan fuerte como la mía para meterme en una mayor”.

Tal y como confirmó el propio Cayetano Martínez de Irujo, “no me veía ahí”. Sin embargo, todo su entorno se empeñó en que siguiera adelante con su relación, a excepción de dos personas: su “nana” y su hermana Eugenia Martínez de Irujo.

“Mi nana era la única que me entendía y me dijo: «Hijo, tú no has nacido para ser un segundón».[…]La única que se mantuvo muy imparcial fue mi hermana Eugenia, pero todos los demás me empujaban en esa dirección.[…]Pero tuve la fuerza de decir «esto no es lo mío»… No es lo que yo buscaba, dentro de mi confusión interna había cosas que tenía claras”.