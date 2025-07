Les vacances de Pau Cubarsí amb la seva família: l'hotel on tothom vol anar

Pau Cubarsí no només és una de les grans promeses del FC Barcelona, sinó també un jove que desperta simpaties més enllà del futbol. El central català ha demostrat maduresa, temple i qualitat suficients com per guanyar-se la titularitat a la defensa culer

Però aquest estiu no està sent notícia per les seves actuacions a la gespa, sinó per unes vacances familiars que han encès les xarxes. Aprofitant les setmanes prèvies a la pretemporada, Cubarsí ha decidit prendre's un merescut descans amb la seva família

Una escapada de luxe a l'Índic

El lloc escollit per a aquestes vacances ha estat l'exclusiu resort Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi, un complex de viles flotants situades sobre les aigües turqueses de l'oceà Índic. Les fotografies publicades per Irene Cubarsí a Instagram mostren moments de relax, capvespres de postal i fins i tot albiraments de dofins

| F.C. Barcelona, XCatalunya, Canva Creative Studio

Un autèntic paradís on els preus per nit superen fàcilment els 1.500 euros. En una de les publicacions, es veu en Pau mirant la posta de sol des d'un embarcador privat. En d'altres, apareix somrient amb la seva família, entre banys en aigües cristal·lines i còctels vora el mar

L'experiència ha estat tant idíl·lica com cara, però per a l'entorn del jove futbolista, el descans era prioritari. La pròxima temporada es presenta exigent i carregada de pressió, i ningú millor que el seu cercle íntim per recarregar energies abans del repte

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Cubarsí, símbol del nou Barça

El cas de Pau Cubarsí representa a la perfecció el nou model que el Barça vol consolidar. Un jugador format a La Masia, català, amb els peus a terra i un gran sentit de la responsabilitat tant dins com fora del camp. A més, Cubarsí ha sabut guanyar-se l'afecte de l'afició per la seva manera de ser

És educat, serè i transparent. Quan parla en entrevistes, ho fa en català, sense complexos, i no amaga la seva passió per la música local, com les cançons d'Oques Grasses, que, segons ell mateix ha comentat, sempre l'acompanyen

El club veu en ell una figura sobre la qual construir el futur. La seva projecció és meteòrica i molts ja el comparen amb llegendes com Gerard Piqué o Carles Puyol. I si el físic li respecta, tot apunta que serà titular a l'eix de la defensa durant molts anys. El barcelonisme valora la seva naturalitat, el seu fort arrelament familiar i el seu perfil humà

L'orgull d'una família discreta

Els Cubarsí-Paredes sempre han mantingut un perfil baix. Robert, Glòria i Irene, els pares i la germana d'en Pau, han acompanyat el jove defensa en cada pas de la seva carrera sense buscar protagonisme. Les seves vacances a les Maldives han estat també un reflex d'aquesta unitat familiar

Aquestes imatges familiars, lluny dels focus més superficials, han conquerit el barcelonisme. No és només el que en Pau fa sobre la gespa, sinó com representa els valors del club fora d'ella. Un jove que no s'ha deixat arrossegar pels excessos de l'estrellat i que segueix sent el mateix noi humil que va créixer a Estanyol

Pau Cubarsí és l'exemple perfecte del tipus de jugador que necessita el Barça: qualitat, caràcter, compromís… i família