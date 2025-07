Ni Francesc Mauri ni Tomàs Molina: Qui presentarà 'El Temps'

per Pol Nadal

Des que Tomàs Molina va anunciar el seu salt a la política amb ERC a l’abril de 2024, el popular “home del temps” va deixar un buit difícil de substituir al final del Telenotícies Vespre. Les travesses apuntaven a Francesc Mauri, el seu company veterà als TN, però fonts internes apunten que hi hauria un moviment de peces inesperat aquest setembre.

Amb més de trenta anys al capdavant de les previsions de TV3, Molina es va guanyar l’afecte de l’audiència amb el seu característic “molt bona niiiit…”. A l’abril de 2024, va fer el pas a la política i no va tornar a presentar el meteo del TN vespre. Tot i que va tornar en altres espais com Tot es mou, el seu comiat en el prime time va deixar el públic expectant per saber qui agafaria el relleu.

Francesc Mauri: el recanvi previsible… o no

Mauri és un altre dels rostres longeus de la secció meteorològica a TV3, amb gairebé quaranta anys a la casa i un estil serè i proper. Durant mesos va ser el candidat lògic per presentar a la franja vespertina, un lloc que encaixava amb el seu perfil sobri i professional. El mateix Mauri ha reconegut que respectava la decisió de Molina, però que ell no té aspiracions polítiques: “no deixaria la meva feina per anar a un partit”.

| TV3, XCatalunya, @X

TV3 busca frescor i renovació: qui serà el substitut?

Fonts recents indiquen que TV3 estaria perfilant una decisió inesperada: trucar a un nou meteoròleg, possiblement un nom menys conegut entre el públic general, per presentar El Temps aquest setembre. Aquesta aposta busca equilibrar la continuïtat en els reflexos professionals amb un toc d’aire fresc després del vaivé polític de Molina.

Segons alguns mitjans, la cadena hauria acordat una fórmula que preservi el rigor meteorològic –tan valorat pels espectadors– però que també obri pas a noves veus a la pantalla.

La candidata seria Gemma Puig. Ni Tomàs Molina ni Francesc Mauri. Puig ja és coneguda pel públic de TV3, però, de moment no té la simpatia que tenen els seus dos companys. De moment, perquè segur que l’assolirà ben aviat.

| TV3

Reaccions a TV3

L’entorn de TV3 valora positivament la possible entrada d’un nou presentador: podria revitalitzar la secció sense perdre coherència professional. Per les xarxes, usuaris comentaristes han celebrat la idea d’una cara nova, quelcom que doni dinamisme sense trair l’essència de l’estil dels ‘homes del temps’.

Propers passos: expectatives i preguntes obertes

Després de l’estiu i amb el proper inici de temporada a TV3, l’elecció definitiva tindrà molta importància. Optarà aquest mitjà de comunicació per una figura nova amb menys pes mediàtic? O apostarà per mantenir l’experiència amb Mauri al capdavant del vespertí i reservar aquesta novetat per a un altre espai?

Per a l’audiència, la gran pregunta és: aconseguirà el relleu conservar la connexió emocional que Molina i Mauri van establir amb el públic? La veritat és que El Temps de TV3 continua sent un dels programes amb més audiència de la cadena. Als catalans els agrada estar ben informats en aquesta matèria.