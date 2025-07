Betis, Oviedo, Sevilla, Celta, Mallorca, València i Osasuna volen el jugador del Barça

En el context d'un mercat de fitxatges cada cop més impredictible, el FC Barcelona s'enfronta a una operació que podria generar un alleujament econòmic immediat. Un dels seus jugadors amb més projecció està a punt de sortir del club. La direcció esportiva ja ho ha comunicat internament: es prioritza una venda amb opció de recompra.

Amb la cessió d'Ansu Fati al Mònaco ja pactada i la sortida de Pablo Torre al Mallorca en marxa, tot apunta que la següent peça del dòmino caurà d'aquí poc. La intenció és clara: fer caixa sense tancar definitivament la porta a un possible retorn futur.

Molts interessats i una negociació complexa

Equips de Primera Divisió com el Getafe, el Celta, el Sevilla, el València, el Betis, Osasuna o el recent ascendit Oviedo han mostrat interès. Fins i tot diversos clubs estrangers han sondejat la situació del jugador, tot i que des de l'entorn del futbolista prefereixen seguir a LaLiga per mantenir la visibilitat i la regularitat competitiva.

L'operació no és senzilla. No es tracta d'una cessió habitual, sinó d'un traspàs amb clàusula de recompra, quelcom que requereix un acord minuciós sobre terminis, imports i drets federatius. Segons fonts del club, les negociacions van per bon camí, però no s'anunciarà res fins que les condicions siguin òptimes.

El Betis, en una posició privilegiada

En aquests moments, el Real Betis sembla tenir l'avantatge. Les relacions entre el club verd-i-blanc i el Barça són excel·lents, com ja es va demostrar en els acords per Abde, Chadi Riad o fins i tot pel jove Vitor Roque. A més, el Betis ja va estar a punt d'incorporar aquest jugador al gener.

Els contactes s'han intensificat en les últimes hores. El cos tècnic del Betis valora el seu perfil i considera que encaixaria perfectament en el sistema ofensiu de l'equip. A més, el club andalús està disposat a acceptar la fórmula que proposa el Barça: venda immediata amb opció preferent de recompra.

El jugador, al centre del tauler

El futbolista, que ha brillat al filial i ha tingut minuts al primer equip, està centrat en el seu futur. Tot i que ha comptat amb la confiança de Hansi Flick en aquesta pretemporada, tothom coincideix que necessita una continuïtat competitiva més gran. El cos tècnic el valora, però entén que el seu creixement passa per sortir i sumar partits a l'elit.

Ell mateix ha declarat recentment que està "en converses amb el club i amb el seu agent per prendre una decisió que beneficiï tothom". Es tracta d'un jugador disciplinat, de gran projecció tècnica i mentalitat guanyadora. Un perfil que desperta l'interès de mitja lliga.

Una estratègia que ja ha funcionat

La política del Barça amb els joves és clara: facilitar sortides amb recompra per no perdre definitivament els talents emergents. Ja ho va fer amb Eric García en el seu dia, i fa uns anys amb jugadors com Ilaix Moriba o Álex Collado. Aquesta estratègia permet alliberar massa salarial sense tancar portes.

A més, en un context financer complicat, qualsevol ingrés extraordinari pot ser clau per complir amb els requisits del Fair Play financer i reforçar altres posicions prioritàries.

I el nom és…

Fins ara, el club havia evitat confirmar-ho públicament. Però avui, fonts properes a l'operació ho han desvetllat: el jugador que protagonitza aquesta venda imminent és Pau Víctor. El jove davanter, pretès per mitja Primera Divisió, sortirà del Barça aquest estiu.

Serà la tercera sortida rellevant del club en aquest mercat, després d'Ansu Fati i Pablo Torre. I també, una de les més seguides de prop per l'afició, perquè Pau Víctor promet tornar... i per la porta gran.