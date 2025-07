'Com si fos ahir' del 4 de juliol: La Marta fa un disbarat i hi ha conseqüències

El capítol de Com si fos ahir del divendres 4 de juliol arriba amb moments de suport incondicional, secrets destapats i decisions legals inesperades que poden capgirar la vida dels personatges.

A la primera de les trames, la Sílvia es converteix una vegada més en el pilar fonamental de la Itziar. Després de la tempesta viscuda per la Itziar a la cuina, entre el caos professional, la pressió i els seus problemes personals, la Sílvia no dubta a protegir-la. L’ajuda a redreçar el rumb, li dona els ànims i les pautes necessàries perquè pugui conservar la feina i reprendre la confiança en si mateixa. A més, també anirà a la Barnateca, on per cert, està ple de gom a gom.

La Gemma ironitza demanant-li a la Sílvia que faci de cambrera una estona però la realitat és que ha vingut a parlar de la Itziar.

| TV3

Novetats amb la Cristina... mentre el Víctor és desemmascarat

Mentrestant, la Cristina rep una revelació inesperada i devastadora sobre l’Eugeni. Un descobriment —potser una infidelitat, una mentida greu o una traïció professional— fa que la Cristina s’enfonsi emocionalment. Tot el que havia construït amb l’Eugeni, les seves il·lusions i les seves esperances, s’esmicola de cop, deixant-la desconcertada i amb la sensació d’haver estat enganyada. No es podrà dir que la Gemma – i els indicis – no l’havien advertit.

En paral·lel, el Víctor veu com la seva doble cara —ha treballat per al Daniel d’amagat de la consultoria— arriba al límit. Les sospites i els errors acumulats ja provocaven dubtes però ara la Noe ho descobreix tot. Se n’assabenta a través de l’Ivan que el Daniel ha fet ghosting al Víctor. I també que s’havien embolicat després de fer-li un favor molt gros. La Noe lliga caps ràpidament. Hi haurà conseqüències.

Problema gros per a la Marta

Finalment, la Marta, després de setmanes jugant amb foc amb l’Esteve i intentant gestionar-lo a la seva manera, es veu atrapada en una situació legal inesperada. Recordem que l’Esteve s’ha enfadat amb ella i també sabrem que la Marta ha demanat una ordre d’allunyament, que li ha estat concedida.

| TV3

La Marta reconeix a la Gina que està obsessionada amb el tema. El Salva se’n desmarca i després de la denúncia li diu a la Marta que li ha buscat una altra advocada. Però tot això no és res amb comparació amb el què passarà.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del divendres 4 de juliol de 2025?

El darrer episodi de la setmana començarà a les quatre i tres minuts. Tindrà una durada de trenta-set minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.