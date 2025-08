Última hora: 'Pasapalabra' confirma una gran notícia sobre Rosa i Rafa Castaño

L'equip de Pasapalabra acaba de confirmar una gran notícia d'última hora que, de ben segur, deixarà més d'un sense paraules. Una informació inesperada que està directament relacionada amb dos dels seus concursants més mítics: Rosa Rodríguez i Rafa Castaño.

Un dels elements essencials que expliquen l'èxit d'aquest conegut concurs d'Antena 3 és la gran intensitat dels enfrontaments a la seva prova final de cada tarda. I és que cada emissió troba el seu punt àlgid en el cara a cara que tanca el programa.

| Atresmedia, xcatalunya.cat

Tanmateix, l'emoció es dispara especialment quan els participants porten una llarga trajectòria al concurs. Això és precisament el que passa actualment amb Rosa i Manu, que ofereixen cada tarda un duel carregat d'emoció i tensió.

L'interès de l'audiència creix a mesura que es manté la possibilitat que el pot sigui entregat en qualsevol moment. I, com no podia ser d'altra manera, la dinàmica entre tots dos joves ha captivat l'atenció de l'audiència.

| Atresmedia

Ara, i després que el passat 22 de juliol el madrileny fes història dins de Pasapalabra en arribar al seu programa número 300, el format ha desvetllat una nova notícia. I és que, tal com s'ha confirmat, Rosa i el seu rival estan a punt de robar a Orestes Barbero i Rafa Castaño un dels seus rècords.

Rosa està a punt de treure-li a Rafa Castaño un dels seus grans rècords dins de Pasapalabra

Dimecres, 30 de juliol, el premi acumulat de Pasapalabra es va quedar molt a prop d'arribar als 2 milions d'euros, assolint els 1.936.000 euros. Una xifra que, sens dubte, ha augmentat la tensió entre els dos concursants del moment.

Aquella jornada, Rosa i el seu contrincant van oferir un altre enfrontament vertiginós a la recta final. El madrileny va aconseguir assegurar l'empat amb una jugada gairebé miraculosa, quan tot indicava que la gallega s'enduria la victòria.

| Atresmedia

“Aquest programa acabarà amb nosaltres”, va arribar a exclamar el presentador Roberto Leal després de concloure El Rosco. I és que, amb jugades com aquesta, no hi ha dubte que els duels semblen no tenir un final previsible.

Tots dos participants ja s'han convertit en cares familiars per la seva continuïtat al concurs. Manu acumula 306 participacions, sent el segon a superar la barrera de les tres-centes entregues. Rosa, per la seva banda, ha competit en 176 emissions.

Això vol dir que Rosa i el seu històric rival han mesurat les seves forces en un total de 176 ocasions, consolidant-se com una de les parelles més longeves de Pasapalabra. Tanmateix, les sorpreses no van acabar aquí. I és que tots dos estan a punt de desposseir Rafa Castaño d'un dels seus rècords.

Fins ara, Manu i Rosa han empatat en 51 ocasions. Aquesta xifra els acosta al rècord d'Orestes i Rafa Castaño, que van empatar 64 vegades en 196 enfrontaments abans de la victòria del sevillà.

Per aquest motiu, i en adonar-se del que està a punt de passar, Roberto Leal no va tenir cap problema a fer-los una pregunta important. “Sabeu quants empats portem ja?”, va preguntar el presentador en recordar el que va passar la tarda anterior.