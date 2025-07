Manu, exhaust a 'Pasapalabra': ja ha desvelat el seu i vol donar explicacions

per Cándido Casares

L'emoció va tornar a disparar-se a Pasapalabra amb una entrega que va deixar tothom sense alè. Manu, un dels concursants més veterans del format, va viure una jornada particularment intensa davant la seva eterna rival, Rosa. Tots dos es van enfrontar en una prova que va deixar el madrileny completament exhaust després d'aconseguir un empat agònic en els últims segons.

El moment, que es va produir en el tram final d'El Rosco, va acabar derivant en una escena inesperada. Va ser llavors quan Manu, amb només nou segons al rellotge, va evidenciar el seu temple, la seva estratègia… i el seu desgast emocional. Roberto Leal no va trigar a intervenir per explicar el que acabava de succeir.

| Antena 3

Manu, exhaust després d'empatar amb Rosa en els últims segons d'El Rosco

En les dues primeres tandes, Rosa va encadenar sis encerts seguits, arribant als 20 sense cometre errors. La seva precisió i autocontrol la van situar una vegada més com a favorita. Tanmateix, la resiliència de Manu i la seva intel·ligència estratègica van acabar equilibrant la balança.

El moment clau va arribar quan Rosa es va plantar amb 22 encerts. Manu, amb 20 i sense possibilitat d'error, no tenia cap altra sortida que llançar-se. Va ser llavors quan, a contrarellotge, va respondre dues definicions consecutives amb precisió quirúrgica.

Amb aquestes dues respostes, Manu igualava el marcador. Encara li quedaven tres definicions, però no va continuar. En aquell instant, molts van pensar que s'havia rendit, però en realitat, el que va fer va ser desvelar la seva estratègia.

| Atresmedia

Va decidir deixar córrer el temps, sense arriscar-se a un error que l'enviés a la Cadira blava. Un gest carregat d'intel·ligència, tensió… i molt de cansament. Aquest empat no fa sinó afegir més tensió al duel que tots dos protagonitzen des de fa mesos.

Cadascú, amb el seu estil, manté una rivalitat que ha redefinit el nivell d'exigència del concurs. L'audiència, entregada, respon amb xifres d'una altra època: Pasapalabra frega el 20% de share a cada emissió.

La reacció de Roberto Leal a la increïble jugada de Manu

De fet, aquell moment de tensió i emoció va ser destacat pel mateix presentador, Roberto Leal. "Hi ha empat en els últims segons, entre Manu i Rosa! En aquest programa, més emoció, impossible. Aquest programa acabarà amb nosaltres!", va exclamar visiblement emocionat el presentador.

L'actuació de Roberto va servir per posar en paraules el que molts pensaven des de casa. No es tractava només de saber, sinó que era una qüestió d'aguant, de resistència emocional, de gestió de l'estrès. I Manu, en aquella jornada, havia demostrat un temple a prova de bombes.

Una vegada més, el duel entre Manu i Rosa a Pasapalabraha tornat a deixar moments per al record. Amb temple i estratègia, Manu ha deixat clar que no està disposat a cedir terreny i ha aconseguit mantenir-se ferm. Mentre el pot creix, la rivalitat s'afiança i l'emoció no dona treva.