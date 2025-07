Gir de 180 graus amb Rosa Rodríguez de Pasapalabra: El seu secret surt a la llum

Una revelació inesperada ha sacsejat els fonaments de Pasapalabra. La història d'una concursant que prometia ser gallega ha fet un gir sorprenent. El que semblava un secret ben guardat ha sortit a la llum, generant atenció mediàtica i emoció a les xarxes socials.

El que s'ha revelat sobre el seu origen sorprenent

Gairebé un mes després del seu debut al programa el 19 de novembre de 2024, Rosa Rodríguez va decidir compartir una dada personal desconeguda fins ara. No va néixer a la Corunya, com se suposava, sinó a Quilmes, prop de Buenos Aires, Argentina. Va arribar a Espanya sent una nena de set anys juntament amb els seus pares, Irma i Tino, que van emigrar amb el desig d'oferir-li un futur millor.

Fins aquell moment, la seva imatge al plató s'associava amb Galícia. No obstant això, les seves paraules davant Roberto Leal a El Rosco van sorprendre molts. Rosa va explicar que la seva identitat és doble: argentina de naixement, gallega d'adopció i rioplatenca al cor.

L'exclusiva va ser difosa a través d'una entrevista a la web del concurs, on Rosa va trencar la seva reserva habitual i va agrair públicament l'esforç dels seus pares. A les xarxes socials, el periodista Nacho Molina va destacar que la revelació va coincidir amb el primer mes de la seva participació a okdiario.com. El gest va ser tendre i proper, i va generar una allau de comentaris positius de part d'espectadors que van valorar la seva sinceritat.

La seva trajectòria a Pasapalabra i context previ

Rosa es va incorporar al programa, sense experiència prèvia, com a professora d'anglès i llengua castellana apassionada per la rebosteria. En la seva presentació va confessar que la seva especialitat eren els bescuits de llimona.

El seu rendiment ha estat espectacular. Amb més de 130 programes consecutius, s'ha convertit en la dona amb més permanències a la història del concurs. Després de superar el rècord anterior de 87 aparicions de Paz Herrera, va arribar al seu programa número 100 sense pressió i amb una actitud relaxada.

El seu duel actual amb Manu Pascual és un dels més longeus del format. Ha fet ombra fins i tot a parelles icòniques com Pablo Díaz i Luis de Lama o l'històric binomi d'Orestes Barbero i Rafa Castaño.

Què significa la seva revelació per a la seva imatge pública

Aquesta notícia humanitza encara més Rosa. La seva capacitat per reconèixer les seves arrels i agraïment cap als seus pares la posiciona com una concursant propera i sincera. No es tracta només d'un talent al "rosco", sinó d'algú amb història, i això connecta amb l'audiència a un nivell emocional.

A més, la seva reflexió sobre la poca presència femenina en concursos duradors ha obert el debat. Va assenyalar que moltes dones no disposen del temps necessari per romandre tant com ella i que referents com Sofia Álvarez resulten fonamentals.