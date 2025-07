Tothom es fixa en la cridanera conducta de la princesa Leonor amb la seva mare a Mallorca

per Cristo Fernández

Els reis d'Espanya han donat el tret de sortida a les seves vacances a Mallorca. Com ja és tradició, han triat el Palau de Marivent com a residència d'estiu. Ara, Leonor ha estat qui ha acaparat les mirades en sortir amb la seva família al cinema.

El primer a arribar ha estat el rei Felip VI. Ho ha fet fa uns dies, compaginant la seva estada amb la seva agenda institucional. El despatx d'estiu amb el president del Gobierno ha estat l'acte inaugural d'aquestes vacances reials.

Poc després, la reina Letícia ha aterrat a l'illa acompanyada de les seves filles, la princesa Leonor i la infanta Sofia. Les tres han reprès les seves escapades d'estiu habituals i aquest any, com en anteriors ocasions, no han faltat els plans d'oci en família. Un dels més recurrents ha estat la seva tradicional visita al cinema.

Leonor va al cinema a Mallorca amb la seva família

Letícia i les seves filles han anat al cinema Rivoli. Allà han vist En un lloc de la ment, un documental protagonitzat per José Corbacho i Cati Solivellas. La cita ha estat una autèntica nit de noies, una d'aquelles boniques activitats que reforcen els llaços familiars i que demostren la proximitat entre mare i filles.

Tanmateix, aquesta sortida ha generat gran atenció mediàtica per un detall molt particular. L'actitud de la princesa Leonor amb la seva mare ha cridat especialment l'atenció.

Mentre la infanta Sofia ha anat agafada de la mà de la reina Letícia, Leonor ha optat per caminar sola. Amb pas ferm, ha mostrat una imatge de seguretat. No ha necessitat el contacte físic per sentir-se còmoda.

El seu comportament ha estat interpretat com un senyal d'independència. També com una mostra de maduresa.

La princesa Leonor acapara les mirades en la sortida familiar per Mallorca

Amb només 18 anys, Leonor ha demostrat que està preparada per assumir el seu rol institucional. S'ha mostrat propera, però també decidida i sense vacil·lacions. El seu llenguatge corporal ha deixat clar que està cada cop més còmoda davant les càmeres.

La premsa ha recollit aquest gest com una declaració silenciosa de lideratge, una manera subtil de marcar presència. No ha calgut cap discurs perquè la seva manera d'actuar ha parlat per si sola. Ha estat un detall breu, però poderós.

Un cop més, Leonor ha mostrat que està en el camí de convertir-se en la futura reina d'Espanya. Mallorca ha estat l'escenari, i el cinema, el teló de fons. Però la protagonista indiscutible ha estat ella.