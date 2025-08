Nandu Jubany t'ho ensenya i voldràs provar-ho: el producte ideal per sopar

La nova hamburgueseria Vacanal, ubicada a la Plaça Major de Vic, ha estat inaugurada pel grup Jubany com una aposta gastronòmica vinculada a la seva granja pròpia. L'equip va difondre un vídeo a Instagram on dos membres de l'equip preparen hamburgueses acompanyades de patates en una cuina professional.

Aquest format culinari, que transcendeix el que és convencional, materialitza el compromís del grup amb la traçabilitat i la qualitat. La carn prové d'un ramat criat per Jubany a les Guilleries, mentre que el pa i les salses s'elaboren a l'obrador familiar. La proposta combina producte local, preparació acurada i una presentació atractiva que reflecteix la seva aposta per una experiència gastronòmica accessible sense renunciar al toc gurmet.

Naixement de Vacanal i el seu enfocament diferencial

El projecte Vacanal Jubany va néixer amb el propòsit d'apropar producte local a la ciutat en un format informal. El xef va anunciar el 2 de juliol l'obertura l'endemà del local a la Plaça Major de Vic, amb dos espais. En primer lloc, una hamburgueseria i, en segon, una botiga de postres connectada, ambdós operats des de la mateixa visió gastronòmica.

| El País, XCatalunya, Instagram de Vacanal

L'hamburguesa s'elabora exclusivament amb carn del bestiar que Jubany cria personalment. La varietat inclou opcions clàssiques, veganes i sense gluten. Pa, salses i acompanyaments -com patates fregides o tempura de poma familiar- estan fets a l'estil de la casa, garantint traçabilitat completa.

Reaccions del públic i missatge del vídeo

Més enllà de la presència mediàtica del xef, el vídeo revela com l'equip reacciona amb satisfacció en tastar la seva creació. Se'ls veu gaudint amb gestos expressius i compartint l'experiència, subratllant el caràcter artesanal. Els comentaris a xarxes han estat entusiastes. Usuaris locals destaquen la textura sucosa del pa i la contundència del gust de la carn, mentre altres valoren l'estètica visual que ha captat interès des del primer dia.

Aquesta acceptació confirma que el producte ha connectat amb una audiència interessada en sopars que combinin bon gust, rapidesa i sabor autèntic.

| Canva Pro, XCatalunya, l'Universitari

Què fa única la proposta a Vic

Vacanal representa una aposta singular en la gastronomia local per la seva combinació de producte de proximitat, elaboració artesanal i format dinàmic. La iniciativa destaca pel seu control a partir de la granja. Des del ramat de vaques criat a les Guilleries pel mateix grup, fins al pa, les salses i acompanyaments elaborats al seu obrador familiar, que reforcen la traçabilitat.

Tot i que la seva presentació manté un aire gurmet, el format és perfectament accessible. Es concep com una alternativa per sopar amb simplicitat sense renunciar a la qualitat culinària. El projecte incorpora versions vegetarianes, sense gluten, i complements originals com la tempura de poma, al costat d'opcions més tradicionals. Aquesta diversitat amplia el seu atractiu sense perdre coherència.

Futur i expectatives oficials

Jubany ja va deixar clar que l'hamburgueseria funcionarà al costat d'una gelateria, on s'oferiran tatin de poma, babàs al rom i gelats artesans. L'espai podrà acollir fins a 30 persones, amb opció per emportar a casa. L'estratègia és consolidar una nova marca culinària, moderna i propera, que combini innovació amb producte local.

| Canva Pro, XCatalunya, Instagram de Nandu Jubany

És probable que en setmanes pròximes es publiqui més informació com presentacions d'altres productes, ingredients específics, disponibilitat per a lliurament a domicili, degustació en altres escenaris gastronòmics o preus. Per ara, ja es pot avançar que l'hamburguesa més cara costa al voltant de 15 €.

Tradició, equip i gust a cada mos

Tot i que Nandu Jubany no apareix directament al vídeo, l'essència segueix intacta. Un projecte construït amb la seva visió i la confiança en el seu equip. Vacanal Jubany representa una proposta moderna per sopar, on l'hamburguesa no és un menjar ràpid, sinó una experiència de proximitat i gust. La combinació de carn de qualitat, producte local i execució professional ha despertat expectatives.