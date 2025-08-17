Logo xcatalunya.cat
Muntatge de fotos en primer pla de Carles III i, de fons, un pla general del Palau de Buckingham.
Sorpresa per la informació que s'ha confirmat a Anglaterra sobre Carles III | Europa Press, Google Maps, xcatalunya.cat
Gent

Última hora a Anglaterra: es confirma una informació inesperada sobre Carles III

L'última hora sobre el rei Carles III ha sorprès Anglaterra per la inesperada decisió que ha pres el monarca

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

Highgrove House, l'històrica residència rural del rei Carles III, s'ha convertit una vegada més en el centre d'atenció mediàtica. Aquest refugi personal va ser adquirit per l'aleshores príncep de Gal·les l'any 1980, abans del seu casament amb Diana de Gal·les.

És coneguda no només per la seva imponent arquitectura i els seus extensos jardins oberts al públic, sinó també per l'hort ecològic que el monarca ha cultivat amb cura durant dècades. Ara, la finca torna a ser notícia per un llançament inesperat a la seva botiga oficial en línia.

Home gran de cabells canosos i vestit clar conversant amb dues altres persones en un esdeveniment social
El rei Carles III ha tret més productes a la venda | Instagram, @theroyalfamily

En una iniciativa que combina luxe, col·leccionisme i causa benèfica, Highgrove House ha posat a la venda una nova línia exclusiva de productes. Entre els quals destaca un os de peluix d'edició limitada, que està causant sensació entre els admiradors de la Casa Reial britànica.

El rei Carles III ha tret a la venda un exclusiu os de peluix que ha emocionat Anglaterra

El peluix, fabricat artesanalment per la firma Merrythought, té un preu de 265,95 euros. L'os està elaborat amb pelfa de mohair platejat i detalls en vellut de cotó, cosa que li atorga una textura de luxe.

Primer pla de Carles III amb una hemorràgia a l’ull mirant cap a la càmera amb expressió seriosa i fons desenfocat.
L'os de peluix que ha posat a la venda Carles III és exclusiu | Europa Press

La peça no és una simple joguina: a la seva pota esquerra llueix brodat en daurat l'emblema oficial del rei Carles III i porta una banda de l'Orde Reial Victoriana. Només se n'han produït 1.948 exemplars, cadascun numerat i acompanyat d'un certificat d'autenticitat, presentats en una elegant capsa de regal. Des de Highgrove aclareixen que està “estrictament destinat a col·leccionistes adults” i no s'ha de considerar un article infantil.

Carles III tenia un objecte similar a la seva infància a Anglaterra

L'elecció d'un peluix no és casual. El príncep Harry va relatar a la seva autobiografia Spare que el seu pare va tenir de petit un os de peluix del qual mai no se separava. Fins i tot a la seva vida adulta, aquest osset va ser un símbol silenciós d'una infància marcada per la solitud.

Carles III vestit amb un vestit blau de ratlles i condecoracions assegut en un tron de fusta decorat amb detalls daurats
Carles III ha posat a la venda un peluix que li recorda la seva infància | Europa Press

A més de l'exclusiu os, la col·lecció inclou tasses (24,95 euros), galetes de xocolata (9,95 euros), una enciamera (93,95 euros) i una gavardina Burberry (2.454,95 euros). Cada article reflecteix la connexió del monarca amb la natura i la seva aposta per l'artesania britànica.

Els beneficis d'aquesta venda es destinaran íntegrament a The King’s Foundation, reforçant el compromís del sobirà amb la sostenibilitat, la cultura i el suport als oficis tradicionals. Un gest que demostra que, fins i tot en els petits detalls, el rei Carles III cerca deixar empremta en la història del seu regnat.

