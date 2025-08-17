Última hora a Anglaterra: es confirma una informació inesperada sobre Carles III

Highgrove House, l'històrica residència rural del rei Carles III, s'ha convertit una vegada més en el centre d'atenció mediàtica. Aquest refugi personal va ser adquirit per l'aleshores príncep de Gal·les l'any 1980, abans del seu casament amb Diana de Gal·les.
És coneguda no només per la seva imponent arquitectura i els seus extensos jardins oberts al públic, sinó també per l'hort ecològic que el monarca ha cultivat amb cura durant dècades. Ara, la finca torna a ser notícia per un llançament inesperat a la seva botiga oficial en línia.
En una iniciativa que combina luxe, col·leccionisme i causa benèfica, Highgrove House ha posat a la venda una nova línia exclusiva de productes. Entre els quals destaca un os de peluix d'edició limitada, que està causant sensació entre els admiradors de la Casa Reial britànica.
El rei Carles III ha tret a la venda un exclusiu os de peluix que ha emocionat Anglaterra
El peluix, fabricat artesanalment per la firma Merrythought, té un preu de 265,95 euros. L'os està elaborat amb pelfa de mohair platejat i detalls en vellut de cotó, cosa que li atorga una textura de luxe.
La peça no és una simple joguina: a la seva pota esquerra llueix brodat en daurat l'emblema oficial del rei Carles III i porta una banda de l'Orde Reial Victoriana. Només se n'han produït 1.948 exemplars, cadascun numerat i acompanyat d'un certificat d'autenticitat, presentats en una elegant capsa de regal. Des de Highgrove aclareixen que està “estrictament destinat a col·leccionistes adults” i no s'ha de considerar un article infantil.
Carles III tenia un objecte similar a la seva infància a Anglaterra
L'elecció d'un peluix no és casual. El príncep Harry va relatar a la seva autobiografia Spare que el seu pare va tenir de petit un os de peluix del qual mai no se separava. Fins i tot a la seva vida adulta, aquest osset va ser un símbol silenciós d'una infància marcada per la solitud.
A més de l'exclusiu os, la col·lecció inclou tasses (24,95 euros), galetes de xocolata (9,95 euros), una enciamera (93,95 euros) i una gavardina Burberry (2.454,95 euros). Cada article reflecteix la connexió del monarca amb la natura i la seva aposta per l'artesania britànica.
Els beneficis d'aquesta venda es destinaran íntegrament a The King’s Foundation, reforçant el compromís del sobirà amb la sostenibilitat, la cultura i el suport als oficis tradicionals. Un gest que demostra que, fins i tot en els petits detalls, el rei Carles III cerca deixar empremta en la història del seu regnat.